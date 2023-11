Jeff Bezos plant Umzug nach Miami

Amazon-Gründer Jeff Bezos (59) plant, von Seattle nach Miami zu ziehen. Das hat der Milliardär in einem Instagram-Posting verkündet. Nirgendwo habe er länger gewohnt als in Seattle, aber sein Umzug sei eine "emotionale Entscheidung", wie er schreibt.

Der Unternehmer veröffentlichte dazu ein Video, das ihn während seiner ersten Karriereschritte zeigt. Sein Stiefvater Miguel filmt ihn im ersten Amazon-Büro der Geschichte, während Bezos ihm die Einrichtung mit Faxgeräten, alten Computern und Kabeltelefonen zeigt. "Seattle ist seit 1994 meine Heimat, als ich Amazon aus meiner Garage heraus gründete", erinnert sich Bezos zurück.

Im Posting erwähnt er, dass seine Eltern vor Kurzem zurück nach Miami gezogen seien. Bezos hatte einige Jahre mit seinen Eltern in Miami gelebt und dort die Miami Palmetto Senior High School besucht. "Miami Palmetto High class of '82 - GO Panthers!", schreibt er auf Instagram. Die Motivation hinter seiner Entscheidung umzuziehen sei in erster Linie seine Mutter und sein Stiefvater gewesen. "Meine Eltern waren immer meine größten Unterstützer", erklärt er, "ich möchte meinen Eltern nahe sein, und [meiner Frau] Lauren und ich liebe Miami."

Aber auch ein geschäftlicher Aspekt spielt eine Rolle: Der Betrieb seines Raumfahrtunternehmens Blue Origin verlagere sich zunehmend nach Cape Canaveral an der Ostküste Floridas. "Aus all diesen Gründen plane ich, nach Miami zurückzukehren und den pazifischen Nordwesten zu verlassen", so Bezos. Zahlreiche schöne Erinnerungen nehme der Unternehmer aus der Stadt mit, in der alles begann. "Seattle, du wirst immer ein Stück meines Herzens haben", beendet Jeff Bezos seinen Post.

