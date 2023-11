Mit diesem Verfahren soll verhindert werden, dass Flüchtlinge überhaupt erst in Deutschland ankommen. Der Kanzler ist skeptisch. Die Grünen ebenfalls. Mehr dazu im Video oben.

Wüst spricht sich in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“ dafür aus, Asylverfahren außerhalb Europas zu prüfen. Nach ihrer Ankunft in Europa sollten Flüchtlinge in Partnerländer entlang der Fluchtrouten gebracht werden, „damit dort Verfahren und Schutzgewährung nach rechtsstaatlichen Regeln stattfinden“, sagte der CDU-Politiker der Zeitung. „Das heißt, die, die keinen Schutzstatus erwarten können, kommen erst gar nicht in unser Land.“

Lese-Tipp: EU verschärft Asylverfahren - Geflüchtete aus sicheren Ländern könnten schneller abgewiesen werden