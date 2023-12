Die Spieler, Trainer und Betreuer der Regensburger versammelten sich kurz vor dem Anpfiff der Drittliga-Partie im Mittelkreis zu einer Schweigeminute. Arm in Arm und mit Tränen in den Augen gedachten sie ihrem Mitspieler, der am Dienstag überraschend im Alter von 25 Jahren an einem „plötzlichen Herztod, mutmaßlich ausgelöst durch einen viralen Infekt mit Verdacht auf Herzmuskelentzündung", gestorben war.

Die Fans enthüllten in der Kurve ein Banner, auf dem „Ruhe in Frieden, Agy“ stand. Danaben war ein übergroßes Trikot Diawusies Nummer 24 zu sehen. Dazu hielten die Anhänger unzählige schwarze Plakate in die Höhe.

