Eine Zahnzusatzversicherung für Studenten lohnt sich nicht deshalb, weil sie im Studium wenig kostet, sondern weil in Ihrer Zahnakte noch nichts steht. Ihr Eintrittsalter bestimmt den Beitrag, Ihr Befund bestimmt, was der Tarif überhaupt noch zahlt: Sobald eine Behandlung angeraten oder begonnen ist, ist genau diese Behandlung ausgeschlossen, auch bei Anbietern ohne Gesundheitsfragen. Dazu kommt die Zahnstaffel, die Obergrenze für die Erstattung in den ersten vier Vertragsjahren. Bei ottonova kostet der Tarif Zahn85 im Eintrittsalter 18 bis 24 monatlich 9,81 Euro (Stand: September 2026).

Das Wichtigste in Kürze Im Eintrittsalter 18 bis 24 kostet ottonovas Tarif Zahn85 mit 85 Prozent Erstattungssatz für Zahnersatz 9,81 Euro im Monat, Zahn70 liegt bei 8,80 Euro und Zahn100 bei 15,42 Euro.

DA Direkt verzichtet in allen drei Zahntarifen sowohl auf Gesundheitsfragen als auch auf eine Wartezeit, ottonova stellt drei Gesundheitsfragen und zahlt ebenfalls ab Vertragsbeginn.

Die Zahnstaffel begrenzt die Erstattung in den ersten vier Vertragsjahren: bei DA Direkt Premium Plus auf 1.500 Euro im ersten Jahr und kumuliert 6.000 Euro bis zum Ende des vierten .

Angeratene oder bereits begonnene Behandlungen sind ausgeschlossen, auch in Tarifen ohne Gesundheitsfragen: Die Deutsche Familienversicherung schreibt das ausdrücklich in ihre Bedingungen. Diese Grenze ist die eigentliche Frist, nicht Ihr Geburtsjahr.

DA Direkt Zahnschutz ohne Gesundheitsfragen Alle drei Zahntarife kommen ohne Gesundheitsfragen und ohne Wartezeit aus, der Einstieg beginnt bei 6,90 Euro im Monat. Beitrag berechnen

Diese vier Tarife passen zu einem Studentenbudget

Sortiert haben wir danach, wie leicht ein 20- bis 27-Jähriger ohne Zahnbefund hineinkommt und was er dafür bekommt. DA Direkt führt, weil weder Gesundheitsfragen noch Wartezeit zwischen Ihnen und dem Schutz stehen. ottonova folgt, weil der Anbieter den Beitrag für genau Ihr Eintrittsalter ausweist und damit den einzigen belastbaren Vergleichswert dieser Seite liefert. Die Deutsche Familienversicherung lohnt den Blick, wenn Kieferorthopädie für Erwachsene ein Thema ist, die Landeskrankenhilfe steht dabei, weil die Berichterstattung über einen unabhängigen Test sie für Preis-Leistung nennt. Für Auszubildende gilt dieselbe Reihenfolge, ein Studierendenstatus ist bei keinem der vier Tarife Bedingung.

DA Direkt: drei Tarife ohne Gesundheitsfragen und ohne Wartezeit

Sie füllen bei DA Direkt keinen Gesundheitsbogen aus. In allen drei Zahntarifen (Komfort, Premium, Premium Plus) verzichtet der Versicherer auf Gesundheitsfragen und auf eine Wartezeit, bestätigt auf der eigenen Produktseite (Stand: September 2026). Damit fällt der einzige Punkt weg, an dem ein Antrag in Ihrem Alter scheitern könnte, und Sie tragen nichts ein, was Ihnen im Leistungsfall vorgehalten werden kann.

Der Komfort-Tarif beginnt bei 6,90 Euro im Monat; das Rechenbeispiel des Anbieters für eine 25-Jährige nennt 10,90 Euro. Komfort erstattet Zahnersatz zu 90 Prozent innerhalb des Zahnarztnetzwerks und zu 75 Prozent außerhalb. Premium Plus ab 16,90 Euro macht diesen Unterschied überflüssig und zahlt in beiden Fällen 100 Prozent, dazu Prophylaxe bis 200 Euro im Jahr außerhalb des Netzwerks und ohne Begrenzung darin.

Tipp: Prüfen Sie vor der Tarifwahl, ob Ihre Praxis zum Netzwerk gehört. Bleiben Sie nach dem Umzug beim Zahnarzt aus der Heimatstadt, kaufen Sie mit Komfort einen Erstattungssatz, den Sie nie sehen.

Vorteile:

Keine Gesundheitsfragen in allen drei Zahntarifen, bestätigt auf der Anbieterseite (Stand: September 2026)

Keine Wartezeit, der Schutz greift in allen drei Tarifen ab Vertragsbeginn

Einstieg ab 6,90 Euro im Monat im Komfort-Tarif, im Rechenbeispiel des Anbieters 10,90 Euro für eine 25-Jährige

Nachteile:

Im Komfort-Tarif sinkt der Erstattungssatz für Zahnersatz außerhalb des Netzwerks von 90 auf 75 Prozent

Der netzunabhängige Premium Plus kostet ab 16,90 Euro, genau zehn Euro mehr als der Einstieg

ottonova: der Beitrag steht nach Eintrittsalter in der Preisliste

Die meisten Versicherer nennen nur einen Startpreis und schicken Sie für Ihr Alter in den Rechner. ottonova veröffentlicht die Beiträge nach Eintrittsalter. Für 18- bis 24-Jährige stehen dort 8,80 Euro für Zahn70, 9,81 Euro für Zahn85 und 15,42 Euro für Zahn100 (Stand: September 2026). Die Zahl im Tarifnamen ist der Erstattungssatz für Zahnersatz.

Die drei Gesundheitsfragen betreffen nicht ersetzte fehlende Zähne, herausnehmbaren Zahnersatz und eine Parodontose innerhalb der letzten drei Jahre. Selbst ein bereits fehlender Zahn schließt Sie nicht aus: ottonova versichert genau einen gegen Risikozuschlag mit, im Zahn85 sind das 8 Euro im Monat. Gezahlt wird ohne Wartezeit ab Vertragsbeginn.

Vorteile:

9,81 Euro im Monat für 85 Prozent Erstattungssatz beim Zahnersatz, Eintrittsalter 18 bis 24 (Stand: September 2026)

Sofortschutz ohne Wartezeit, die Leistung beginnt mit dem Vertrag

Ein bereits fehlender Zahn ist im Zahn85 gegen 8 Euro Zuschlag im Monat mitversicherbar statt ein Ablehnungsgrund zu sein

Nachteile:

Drei Gesundheitsfragen müssen Sie beantworten, DA Direkt verzichtet ganz darauf

Zahn70 lässt Sie bei jeder Zahnersatzrechnung auf 30 Prozent sitzen, für 1,01 Euro mehr im Monat sind es nur noch 15

Deutsche Familienversicherung: Exklusiv 100 zahlt auch Kieferorthopädie für Erwachsene

Wenn Sie mit Alignern oder einer Zahnspange nach dem 18. Geburtstag liebäugeln, ist das der einzige Tarif dieser Auswahl, der die Frage klar beantwortet. DFV-ZahnSchutz Exklusiv 100 erstattet Kieferorthopädie in allen KIG-Stufen zu 100 Prozent, ausdrücklich ohne Altersbegrenzung (Stand: September 2026). Für alles andere gilt derselbe Satz: 100 Prozent für Zahnersatz und Zahnbehandlung, Prophylaxe bis 200 Euro im Jahr. Der Tarif kostet ab 17,80 Euro im Monat; eine nach Alter gestaffelte Beitragstabelle fehlt auf der Produktseite, Ihren Wert sehen Sie erst im Rechner.

Der Einstiegstarif Basis ab 9,10 Euro kommt ohne Gesundheitsfragen aus, erstattet aber nur 50 Prozent. Für eine Krone mit 34 heißt das die Hälfte aus eigener Tasche. Mehr dazu steht auf unserer Seite zur Kieferorthopädie für Erwachsene.

Vorteile:

100 Prozent Erstattungssatz für Zahnersatz und Zahnbehandlung im Tarif Exklusiv 100, ab 17,80 Euro im Monat

Kieferorthopädie in den KIG-Stufen 1 bis 5 zu 100 Prozent, laut Anbieterseite ohne Altersbegrenzung

Keine Wartezeit, die Zahnstaffel läuft über 1.750, 3.500, 5.250 und 7.000 Euro und entfällt danach ganz

Nachteile:

Bereits begonnene und angeratene Behandlungen sind ausgeschlossen, auch im Basistarif ohne Gesundheitsfragen

Der Basistarif ab 9,10 Euro deckt nur 50 Prozent und reicht als alleiniger Schutz für Zahnersatz nicht

Für Ihren konkreten Monatsbeitrag müssen Sie den Rechner bemühen, die Seite nennt nur Startpreise

DFV-ZahnSchutz Exklusiv 100 100 Prozent für Zahnersatz, Zahnbehandlung und Kieferorthopädie ohne Altersgrenze, ab 17,80 Euro im Monat. Zum Angebot

Landeskrankenhilfe: ZU90+ als unabhängige Gegenprobe

Diesen Tarif nennen wir nicht wegen seiner Konditionen, sondern wegen einer Nennung von außen. Laut der Berichterstattung des Branchendienstes procontra über den Finanztest-Vergleich von Zahnzusatztarifen führt Finanztest die Landeskrankenhilfe mit ZU90+ in der Kategorie “Gut und günstig”. Das ist in dieser Runde die einzige Einordnung, die nicht auf der Marketingseite eines Versicherers entstanden ist.

Der Beitrag steht auf der LKH-Seite selbst: In der Altersgruppe 21 bis 35 ohne Alterungsrückstellung beginnt ZahnUpgrade 90+ bei 13,50 Euro im Monat (Stand: September 2026). Legen Sie die 13,50 Euro neben die 9,81 Euro von ottonova, bevor Sie entscheiden.

Vorteile:

Laut der Berichterstattung über den Finanztest-Vergleich in der Kategorie “Gut und günstig” genannt

Die Nennung stammt aus einem Marktvergleich, nicht aus der Eigendarstellung des Versicherers

Nachteile:

Mit 13,50 Euro im Monat kostet der Einstieg 3,69 Euro mehr als ottonovas Zahn85, unter 21 gilt die Jugendgruppe mit 21,50 Euro

Die Nennung gilt für das Modellprofil des Tests und lässt sich nicht auf einen 22-Jährigen übertragen

LKH ZU90+ Der Tarif, den die Berichterstattung über den Finanztest-Vergleich in der Kategorie Gut und günstig nennt, ab 13,50 Euro im Monat in der Altersgruppe 21 bis 35. LKH prüfen

Zahnstaffel: die vier Jahre, in denen der Tarif noch nicht voll zahlt

Die Zahnstaffel ist eine Obergrenze für die Summe, die ein Versicherer in den ersten Vertragsjahren erstattet. Sie wird oft mit dem Erstattungssatz verwechselt: Der Erstattungssatz sagt, welchen Anteil einer einzelnen Rechnung der Tarif übernimmt, die Zahnstaffel, wie viele Euro bis zu einem bestimmten Vertragsjahr überhaupt fließen dürfen. Die Beträge zählen kumuliert, der Wert für das vierte Jahr ist der Gesamtdeckel für alle vier Jahre zusammen. Mit der Wartezeit, die alle Leistungen für einige Monate ganz sperrt, hat das nichts zu tun; die finden Sie auf unserer Seite zu Tarifen ohne Wartezeit.

Rechnen Sie das an DA Direkt Premium Plus durch, Abschluss mit 21 (alle Werte Stand: September 2026):

Vertragsjahr 1, Sie sind 21: höchstens 1.500 Euro Erstattung

Vertragsjahr 2, Sie sind 22: kumuliert höchstens 3.000 Euro

Vertragsjahr 3, Sie sind 23: kumuliert höchstens 4.500 Euro

Vertragsjahr 4, Sie sind 24: kumuliert höchstens 6.000 Euro

Bei der Deutschen Familienversicherung sieht die Leiter im Tarif Exklusiv ähnlich aus, nur in Monaten: 1.750 Euro nach zwölf, 3.500 nach 24, 5.250 nach 36 und 7.000 nach 48 Monaten, ab dem 49. fällt die Grenze weg.

Was diese Grenzen in Euro bedeuten

Setzen Sie eine echte Rechnung dagegen. Für eine Brücke im Seitenzahnbereich rechnet die gesetzliche Kasse 2026 mit einer Regelversorgung von 921,60 Euro und zahlt davon ohne Bonusheft 552,96 Euro, so die Verbraucherzentrale. Ihr Eigenanteil sind 368,64 Euro, und auf diesen Betrag zahlt der Tarif seinen Erstattungssatz: 85 Prozent bei ottonovas Zahn85 sind 313,34 Euro, Premium Plus mit 100 Prozent übernimmt ihn ganz. Drei solche Rechnungen in einem Vertragsjahr blieben unter den 1.500 Euro des ersten Staffeljahres.

Zwischen 21 und 25 kommt meist nicht einmal eine davon; teuer wird ein Gebiss erst, wenn mehrere alte Füllungen gleichzeitig nachgeben. Die vier Staffeljahre laufen also in der Phase ab, in der Sie sie am wenigsten brauchen.

Der ehrliche Einwand: Zahn85 kostet über zehn Jahre rund 1.177 Euro, und eine einzelne Regelversorgung holt das nicht herein. Hereingeholt wird es erst, wenn Sie sich gegen sie entscheiden. Der Festzuschuss bleibt bei 552,96 Euro, ob die Brücke 921,60 Euro kostet oder das Dreifache; alles darüber ist Ihr Anteil, und genau darauf wirkt der Erstattungssatz.

Faustregel: Die vier Staffeljahre sollen in Ihre günstigen Jahre fallen, nicht in die, in denen Sie Zahnersatz erwarten. Mit Anfang zwanzig gelingt das mit jedem Startdatum; ein Aufschub um ein paar Monate kostet Sie nichts.

Angeratene und begonnene Behandlungen sind ausgeschlossen

Kein Tarif dieser Seite zahlt für eine Behandlung, die Ihre Zahnärztin bereits angeraten oder begonnen hat. Die Deutsche Familienversicherung schreibt diesen Ausschluss ausdrücklich in ihre Bedingungen, und zwar auch in den Tarif ohne Gesundheitsfragen. Ein Verzicht auf Gesundheitsfragen ändert daran nichts, er bedeutet nur, dass niemand vorher fragt.

Die eigentliche Frist hängt damit nicht an einem Geburtstag, sondern an dem Moment, in dem eine Empfehlung in Ihrer Akte landet. Danach ist dieser eine Zahn dauerhaft draußen, während der Vertrag für alles andere weiter zahlt.

Unser Rat: Beantworten Sie die Gesundheitsfragen nicht aus dem Gedächtnis. Fragen Sie in Ihrer Praxis nach, ob dort eine Behandlung als angeraten vermerkt ist. Eine falsch verneinte Frage kann Ihnen zehn Jahre später die Leistung kosten, und dann liegt die Rechnung bereits auf dem Tisch.

Die Gesundheitsfragen selbst sind in Ihrem Alter der kleinere Punkt: Bei ottonova reicht dreimal Nein, bei DA Direkt entfällt die Prüfung ganz. Selbst ein sichtbarer Befund schließt Sie nicht automatisch aus. Ein einzelner fehlender Zahn ist bei ottonova versicherbar, aber nur gegen 8 Euro Zuschlag im Monat, was Zahn85 von 9,81 auf 17,81 Euro hebt. Was bei Vorschäden sonst noch geht, steht auf unserer Seite zu Zahnzusatzversicherung bei Vorschäden.

Worauf es bei einer Zahnzusatzversicherung für Studenten ankommt

Der Erstattungssatz für Zahnersatz ist der einzige Wert, der über zehn Jahre wirklich Geld bewegt, und er ist im Studium erstaunlich billig zu kaufen. Prophylaxe nutzen Sie zwar heute schon, aber die Beträge sind überschaubar: Die Deutsche Familienversicherung zahlt je nach Tarif 100 bis 200 Euro im Jahr, DA Direkt im Komfort-Tarif 150 Euro außerhalb des Netzwerks und ohne Begrenzung darin. Das entscheidet keine Tarifwahl.

Faustregel: Vergleichen Sie Beiträge nur, wenn beide Zahlen für dasselbe Eintrittsalter gelten. Ein Startpreis ohne Altersangabe sagt Ihnen nur, was der Tarif für irgendjemanden kostet.

Worauf sich diese Preise beziehen:

ottonova, 9,81 Euro: Eintrittsalter 18 bis 24

DA Direkt, 10,90 Euro: Rechenbeispiel für eine 25-Jährige

LKH, 13,50 Euro: ab Altersgruppe 21

Deutsche Familienversicherung: Startpreise ohne jeden Altersbezug

Eine breitere Marktübersicht zum unteren Preissegment finden Sie auf unserer Seite zu günstigen Zahnzusatzversicherungen, und wie der Antrag praktisch abläuft, steht unter Zahnzusatzversicherung abschließen.

Tipp: Wenn Kieferorthopädie für Sie überhaupt ein Thema werden könnte, entscheidet das die Tarifwahl. Von dieser Auswahl deckt sie bei Erwachsenen nur Exklusiv 100, und auch dort nur, solange die Behandlung noch nicht angeraten ist.

Wann der Abschluss im Studium nicht der richtige Schritt ist

Für einen Teil der Leser lautet die ehrliche Antwort: noch nicht.

Der häufigste Fall ist der bereits vorliegende Befund. Wenn Ihre Zahnärztin eine Krone, eine Brücke oder eine Aligner-Behandlung schon angesprochen hat, übernimmt kein Tarif dieser Seite diese Rechnung, auch keiner ohne Wartezeit und Gesundheitsfragen. Ein Abschluss ist dann trotzdem sinnvoll, aber für alles danach, nicht für das, was jetzt ansteht.

Der andere Fall ist ein Budget, das den Beitrag nicht sicher trägt. Der Wert entsteht erst, wenn Sie den Vertrag durch die vier Staffeljahre halten. Kündigen Sie im zweiten Jahr und schließen mit 27 neu ab, beginnt die Staffel wieder bei Vertragsjahr 1, und die bereits abgelaufenen Monate sind weg. Ein Vertrag, den Sie zwischendurch pausieren müssen, kostet Sie mehr als er bringt.

Unser Rat: Wenn Sie den Beitrag im Semester nicht verlässlich aufbringen können, warten Sie bis zum ersten regelmäßigen Gehalt. Sie liegen damit immer noch klar vor der teuren Phase. Der Preis dieser Verzögerung ist nicht der Beitrag, sondern das Risiko: Ab dem Moment, in dem eine Behandlungsempfehlung in Ihrer Akte steht, ist die Tür für diesen Zahn zu, bei jedem Anbieter.

Häufige Fragen