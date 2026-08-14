Das Wichtigste in Kürze Günstigster Beitrag mit Altersangabe: ottonova nennt für seinen Tarif Zahn 70 einen Beitrag von 8,80 Euro im Monat und bezieht ihn ausdrücklich auf 24 Jahre.

ottonova nennt für seinen Tarif Zahn 70 einen Beitrag von 8,80 Euro im Monat und bezieht ihn ausdrücklich auf 24 Jahre. Niedrigster Beitrag mit Tarifbezug: DA Direkt ruft für Zahnschutz Komfort 6,90 Euro im Monat auf und verzichtet dabei vollständig auf Gesundheitsfragen, veröffentlicht dazu aber kein Referenzalter.

DA Direkt ruft für Zahnschutz Komfort 6,90 Euro im Monat auf und verzichtet dabei vollständig auf Gesundheitsfragen, veröffentlicht dazu aber kein Referenzalter. Der Preis des Sparens: Im ersten Versicherungsjahr zahlt DA Direkt Zahnschutz Komfort höchstens 750 Euro und DFV-ZahnSchutz Basis höchstens 875 Euro, unabhängig vom Erstattungssatz.

Die günstigsten Tarife, die bei Zahnersatz noch genug zahlen

Gemessen sind alle fünf an drei Bedingungen: einstelliger Einstiegsbeitrag, mindestens 70 Prozent Erstattung für Zahnersatz und mindestens 750 Euro Auszahlung schon im ersten Versicherungsjahr. Vier der fünf erfüllen sie bereits mit ihrem Einstiegstarif. Die DFV nicht: Ihr Basistarif bleibt mit 50 Prozent unter der Erstattungsschwelle und steht hier als Anschauungsfall dafür, was ein niedriger Erstattungssatz kostet. Eine Wartezeit erhebt keiner der fünf. Jeder Preis steht mit dem Alter, für das der Anbieter ihn veröffentlicht, und wo diese Angabe fehlt, steht das ebenfalls dabei.

DA Direkt: 6,90 Euro ohne Gesundheitsfragen

DA Direkt verzichtet als einziger Anbieter in dieser Auswahl vollständig auf Gesundheitsfragen. Das ändert nicht den Preis, sondern die Frage, wer einen günstigen Tarif überhaupt bekommt: Wer schon Kronen, Brücken oder fehlende Zähne im Gebiss hat, scheitert anderswo an der Risikoprüfung und nicht am Beitrag. Der Einstieg Zahnschutz Komfort kostet 6,90 Euro im Monat, Premium 13,90 Euro, Premium Plus 16,90 Euro.

Die Erstattung hängt bei DA Direkt daran, wo Sie sich behandeln lassen. Im dentolo-Netzwerk zahlt Komfort 90 Prozent, außerhalb 75 Prozent; in Premium sind es 100 beziehungsweise 90 Prozent. Die professionelle Zahnreinigung übernimmt DA Direkt im Netzwerk zu 100 Prozent, zweimal jährlich, im Komfort-Tarif bis 150 Euro. Die Auszahlung ist im Komfort-Tarif auf 750, 1.500, 2.250 und 3.000 Euro gestaffelt und ab dem fünften Jahr unbegrenzt. Eine Wartezeit gibt es nicht.

DA Direkt Zahnschutz Komfort ab 6,90 Euro im Monat, 90 Prozent Erstattung im dentolo-Netzwerk, keine Wartezeit. Zum Tarifrechner →

ottonova: 8,80 Euro mit veröffentlichtem Referenzalter

ottonova ist der einzige der fünf Anbieter, der Beitrag, Tarif und Alter zusammen ausweist: 8,80 Euro im Monat für den Tarif Zahn 70, gerechnet für 24 Jahre. Über Zahn 70, Zahn 85 und Zahn 100 steigt die Erstattung für Zahnersatz von 70 auf 85 und 100 Prozent, Zahnbehandlungen zahlt ottonova zu 100 Prozent, beim reinen Privatzahnarzt ohne Beteiligung der Kasse zu 70 Prozent. Für Prophylaxe stehen je nach Stufe 70, 140 oder 180 Euro im Jahr bereit.

In den ersten vier Jahren begrenzt ottonova die Auszahlung in Zahn 70 und Zahn 85 auf 800, 1.600, 2.400 und 3.200 Euro, in Zahn 100 auf 1.000, 2.000, 3.000 und 4.000 Euro. Ab dem fünften Jahr rechnet ottonova in allen drei Stufen ohne diese Grenze ab, eine Wartezeit gibt es nicht. Für seinen Tarif Zahn 100 Plus weist ottonova die Note sehr gut (0,5) aus und nennt als Quelle Finanzen 08/2024. Als Einstieg für junge Versicherte und Studenten ist Zahn 70 der richtige Tarif, sobald Implantate im Raum stehen, lohnt der Sprung auf Zahn 100.

ottonova Zahn 70 ab 8,80 Euro im Monat für 24-Jährige, ohne Wartezeit, ab dem fünften Jahr ohne Summenbegrenzung. Beitrag berechnen →

DFV: die Tarifleiter, die zeigt, was unten fehlt

Die DFV staffelt ihre vier Tarife so sauber, dass sich der Preis einer Sparentscheidung direkt ablesen lässt. Basis kostet 9,10 Euro und erstattet 50 Prozent, Komfort 12,60 Euro und 70 Prozent, Premium 14,30 Euro und 80 Prozent, Exklusiv 17,80 Euro und 100 Prozent. Der Erstattungssatz gilt jeweils für Zahnersatz und Zahnbehandlung gleichermaßen, die professionelle Zahnreinigung erstattet die DFV zu 100 Prozent bis 100, 140, 160 oder 200 Euro im Jahr.

Parallel dazu steigt die Auszahlungsgrenze: 875 Euro im ersten Jahr in Basis, 1.750 Euro in Exklusiv, jeweils kumulativ bis 3.500 beziehungsweise 7.000 Euro nach vier Jahren. Ab dem 49. Monat rechnet die DFV ohne Begrenzung ab, eine Wartezeit gibt es nicht. Für DFV-ZahnSchutz Exklusiv 100 weist die DFV die Note SEHR GUT (0,5) aus und nennt als Quelle Finanzen 07/2025. Wer bei der DFV die untere Stufe wählt, senkt Quote und Auszahlungsgrenze gleichzeitig: Basis bleibt mit 50 Prozent unter der 70-Prozent-Schwelle dieser Seite und steht in den Tabellen unten deshalb als Anschauungsfall, nicht als Empfehlung.

DFV ZahnSchutz Basis bis Exklusiv 100, ohne Wartezeit, ab dem 49. Monat ohne Summenbegrenzung. Stufen vergleichen →

Münchener Verein: günstiger Einstieg ab 7,90 Euro

Der Münchener Verein startet bei 7,90 Euro im Monat für junge Erwachsene und ist der einzige Anbieter in dieser Auswahl, der Kieferorthopädie bei Erwachsenen überhaupt in seinen Bedingungen führt. Der Einstiegstarif hilft dabei allerdings kaum: Bei Erwachsenen leistet nur ZahnGesund 100 generell für Kieferorthopädie, mit 100 Prozent bis 2.500 Euro. ZahnGesund 75+ und 85+ zahlen Erwachsenen-Kieferorthopädie nur bei Unfall, mit 75 Prozent bis 1.000 Euro beziehungsweise 85 Prozent bis 2.500 Euro. Die Kasse springt hier ohnehin nur ein, wenn die Fehlstellung so ausgeprägt ist, dass neben der kieferorthopädischen Korrektur zusätzlich ein chirurgischer Eingriff am Kiefer nötig wird; alles andere tragen Erwachsene sonst allein.

ZahnGesund 75+, 85+ und 100 erstatten bis zu 80, 90 und 100 Prozent für Zahnersatz, wobei in den beiden unteren Stufen fünf Prozentpunkte davon an ein lückenlos geführtes Bonusheft gekoppelt sind. Zahnbehandlungen sind zu 100 Prozent abgedeckt, die professionelle Zahnreinigung zweimal jährlich bis 150, 170 oder 200 Euro. Die Auszahlung ist im ersten Jahr auf 900 bis 1.500 Euro begrenzt, je nach Stufe, und steigt bis zum vierten Jahr auf 3.600 bis 6.000 Euro; ab dem fünften Jahr gilt für alle drei Stufen keine Grenze mehr. Für ZahnGesund 100 weist der Anbieter die Bestnote 0,5 (SEHR GUT) aus und nennt als Quelle Finanztest 07/2025.

Münchener Verein Drei Stufen mit bis zu 100 Prozent Erstattung, ohne Wartezeit; Kieferorthopädie für Erwachsene deckt generell nur ZahnGesund 100 ab. Beitrag für Ihr Alter berechnen →

Was eine günstige Zahnzusatzversicherung leisten muss

Stiftung Warentest hat zuletzt am 27. Februar 2026 mehr als 280 Zahnzusatztarife bewertet, mit Urteilen von Sehr gut bis Mangelhaft und gerechnet für einen Modellkunden von 43 Jahren. Tarife gibt es dort schon für unter 10 Euro im Monat. Ein niedriger Beitrag ist in diesem Markt also nichts Besonderes. Interessant wird er erst zusammen mit der Summe, die der Tarif im Ernstfall auszahlt.

Wir zählen einen Tarif dann als günstig, wenn er einen einstelligen Einstiegsbeitrag hat, mindestens 70 Prozent für Zahnersatz erstattet und schon im ersten Jahr mindestens 750 Euro auszahlt. Fehlt eine dieser Bedingungen, wird aus der Ersparnis eine Verschiebung: Der Anteil, den der Tarif nicht zahlt, taucht bei der nächsten Zahnersatzrechnung wieder auf.

Tarife, die nur deshalb billig sind, weil sie Zahnersatz ausschließen

Der billigste Weg zu einem niedrigen Beitrag ist, das Teure wegzulassen. HanseMerkur verkauft mit EZP2 Vorsorge Top und EZP3 Top Plus zwei Tarife, die genau das tun: Sie zahlen Prophylaxe, zweimal 80 beziehungsweise zweimal 100 Euro im Jahr, decken aber keinen Zahnersatz ab. EZP2 kostet mit 18 Jahren 5,00 Euro und mit 30 Jahren 11,90 Euro, und beide Tarife haben eine Wartezeit von sechs Monaten.

Für jemanden, der ausschließlich seine Zahnreinigung finanzieren will, ist das ein passendes Produkt. Als Absicherung gegen Kronen, Brücken oder Implantate ist es keins. Prüfen Sie deshalb an jedem Angebot unter fünf Euro zuerst, ob Zahnersatz überhaupt in der Leistungsübersicht des Tarifs steht. Wenn Sie statt des niedrigsten Preises die insgesamt stärksten Tarife suchen, führt der große Anbietervergleich die Auswahl nach Leistung statt nach Beitrag.

Beitrag, Erstattungssatz und Zahnstaffel

Der Preis einer Zahnzusatzversicherung hat drei Bestandteile, die sich unabhängig voneinander einstellen lassen. Anbieter senken beim Einstiegstarif gern alle drei gleichzeitig, sichtbar im Werbetext ist aber nur der erste.

Der Beitrag

Der Beitrag ist die einzige dieser drei Zahlen, die auf jeden Fall fällig wird, auch wenn Sie nie eine Rechnung einreichen. Über zehn Jahre summiert sich der DFV-Tarif Basis auf 1.092 Euro, Exklusiv auf 2.136 Euro. Die Differenz von 1.044 Euro klingt nach viel, bis man sie gegen eine einzige Zahnersatzrechnung hält.

Der Erstattungssatz

Der Erstattungssatz legt fest, welchen Anteil der Rechnung der Tarif übernimmt. 50 Prozent bedeuten, dass mindestens die Hälfte der Kosten bei Ihnen bleibt, unabhängig davon, wie hoch die Rechnung ausfällt. Fest steht dieser Satz allerdings selten: Bei BarmeniaGothaer gilt er in voller Höhe nur mit Vorleistung der Kasse, ohne sie sinkt er auf 40 bis 80 Prozent. Bei DA Direkt hängt er daran, ob Ihre Praxis zum dentolo-Netzwerk gehört.

Die Zahnstaffel

Die Zahnstaffel, auch als Summenbegrenzung bekannt, deckelt die Auszahlung in den ersten Jahren auf einen festen Eurobetrag. Sie ist die Größe, die in Preisvergleichen fast nie auftaucht, und in genau den Jahren wirksam, in denen die meisten Verträge geschlossen werden. Wie sie sich in einer Tarifleiter niederschlägt, zeigt die DFV am deutlichsten.

DFV-Tarif Beitrag im Monat Erstattung Auszahlung im 1. Jahr Auszahlung bis Jahr 4 ZahnSchutz Basis 9,10 € 50 % 875 € 3.500 € ZahnSchutz Komfort 12,60 € 70 % 1.225 € 4.900 € ZahnSchutz Premium 14,30 € 80 % 1.400 € 5.600 € ZahnSchutz Exklusiv 100 17,80 € 100 % 1.750 € 7.000 €

Stand: August 2026, alle Angaben aus den veröffentlichten Tarifinformationen der Deutschen Familienversicherung.

Entscheidend ist die vierte Spalte. Zwischen Basis und Exklusiv liegen 8,70 Euro Monatsbeitrag, also 104,40 Euro im Jahr, und 875 Euro Auszahlung schon im ersten Versicherungsjahr. Wer die günstigere Stufe wählt, kauft sich 104,40 Euro Ersparnis für ein Risiko von 875 Euro. Die genaue Mechanik von Erstattungssatz und Summenbegrenzung steht in der Leistungsübersicht.

DFV: Basis gegen Exklusiv im ersten Jahr

Was ein günstiger Tarif bei einer Implantatrechnung wirklich zahlt

Ein Implantat mit Metall-Keramik-Krone kostete nach der Erhebung von Stiftung Warentest vom 27. Februar 2026 insgesamt 4.847 Euro. Die Kasse steuerte 662 Euro bei, beim Patienten blieben 4.185 Euro. Das ist die Rechnung, gegen die sich ein günstiger Tarif beweisen muss, und sie ist kein Extremfall: Implantate übernimmt die Kasse grundsätzlich nicht, sie zahlt nur den Festzuschuss für die Regelversorgung des jeweiligen Befunds.

Die Verbraucherzentrale beschreibt das Muster, das jetzt greift: Die Leistungen sind in den ersten drei bis fünf Jahren gedeckelt, etwa auf 500 Euro im ersten Jahr oder 1.000 Euro in den ersten beiden zusammen. Die fünf Tarife hier liegen über diesem Muster, entscheidend bleibt der Deckel trotzdem. Setzt man die Deckel der Tarife von oben gegen die 4.185 Euro, sieht das Ergebnis so aus.

Tarif Beitrag im Monat Auszahlung im 1. Jahr Rest-Eigenanteil DA Direkt Zahnschutz Komfort 6,90 € 750 € 3.435 € ottonova Zahn 70 8,80 € (24 Jahre) 800 € 3.385 € DFV-ZahnSchutz Basis 9,10 € 875 € 3.310 € Münchener Verein ZahnGesund ab 7,90 € 900 bis 1.500 € 2.685 bis 3.285 € BarmeniaGothaer Smile 75 kein Preis mit Alter veröffentlicht 1.000 € 3.185 € DFV-ZahnSchutz Exklusiv 100 17,80 € 1.750 € 2.435 €

Stand: August 2026, Tarifangaben aus den Veröffentlichungen der Anbieter, Rechnungsbeträge nach Stiftung Warentest vom 27.02.2026. Gerechnet auf den Eigenanteil von 4.185 Euro im ersten Versicherungsjahr.

Der Erstattungssatz spielt in dieser Tabelle keine Rolle, und das ist der Punkt. Selbst die niedrigste Quote im Feld, die 50 Prozent des DFV-Basistarifs, ergäbe rechnerisch über 2.000 Euro. Ausgezahlt werden trotzdem 875 Euro, weil die Zahnstaffel vorher greift. Im ersten Versicherungsjahr entscheidet bei einer Rechnung dieser Größenordnung ausschließlich der Deckel, nicht der Prozentsatz.

Damit verschiebt sich der Vergleich. Zwischen DA Direkt Komfort und DFV-ZahnSchutz Exklusiv 100 liegen 10,90 Euro Beitrag im Monat, bei diesem einen Implantat aber genau 1.000 Euro Eigenanteil. Über vier Jahre kostet der Aufstieg von DFV Basis auf Exklusiv 417,60 Euro zusätzlichen Beitrag und hebt die kumulierte Auszahlungsgrenze von 3.500 auf 7.000 Euro. Auf zehn Jahre gerechnet sind es 1.044 Euro Mehrbeitrag, denen bei dieser einen Rechnung 875 Euro weniger Eigenanteil gegenüberstehen. Wer weiß, dass in absehbarer Zeit größerer Zahnersatz ansteht, spart mit dem billigsten Tarif nur die Beiträge, nicht die Kosten.

Wann sich der günstige Tarif trotzdem lohnt

Der billige Tarif ist keine Fehlentscheidung, er ist eine Wette auf Zeit. Bei BarmeniaGothaer Smile endet die Staffel bereits nach drei Jahren, bei der DFV nach 48 Monaten, bei den übrigen ab dem fünften Jahr. Danach zählt nur noch der Erstattungssatz, und der Deckel, an dem die Rechnung oben gescheitert ist, existiert nicht mehr.

Für alle, die jetzt gesund sind und keine Behandlung vor sich haben, ist der Einstiegstarif deshalb die richtige Wahl: Die Staffeljahre laufen ab, während nichts passiert, und danach steht ein voll leistungsfähiger Vertrag zu einem Beitrag, der beim damaligen Eintrittsalter eingefroren wurde. Diese Rechnung geht nicht mehr auf, sobald ein Heil- und Kostenplan bereits vorliegt oder ein Zahn absehbar ersetzt werden muss. Dann sind die Staffeljahre nicht Wartezeit im Leerlauf, sondern genau der Zeitraum, in dem die Rechnung kommt.

Ein zweiter Fall, in dem sich Sparen rächt, ist die Erstattung ohne Kassenbeteiligung. Wenn Ihre Behandlung außerhalb der Regelversorgung liegt und die Kasse nichts vorleistet, sinkt der Satz bei BarmeniaGothaer von 75 auf 40 Prozent im Tarif Smile 75. Die Höhe der Rechnung ändert sich dadurch nicht.

ottonova: günstig einsteigen und die Staffeljahre aussitzen

Beitrag nach Alter: warum der Einstiegspreis nicht der Dauerpreis ist

Jeder beworbene Einstiegsbeitrag gehört zu einem Eintrittsalter. Wer später abschließt, zahlt nicht ein bisschen mehr, sondern ein Vielfaches, und die wenigen Anbieter, die ihre Altersbänder offenlegen, machen das nachprüfbar.

Anbieter und Tarif Eintrittsalter Beitrag im Monat HanseMerkur EZK Komfort 18 Jahre 7,03 € HanseMerkur EZK Komfort 30 Jahre 21,81 € HanseMerkur EZL Luxus 18 Jahre 8,84 € HanseMerkur EZL Luxus 30 Jahre 30,85 € ottonova Zahn 70 24 Jahre 8,80 € Allianz MeinZahnschutz 75 / 90 / 100 21 bis 30 Jahre 12,94 / 15,89 / 18,77 € Allianz, Beispielbeitrag ohne Tarifangabe 0 bis 20 Jahre 8,43 € Allianz, Beispielbeitrag ohne Tarifangabe 51 bis 60 Jahre 27,10 €

Stand: August 2026, alle Beiträge aus den veröffentlichten Preisangaben der Anbieter.

Zwischen 18 und 30 verdreifacht sich der Beitrag im HanseMerkur-Tarif EZK Komfort, von 7,03 auf 21,81 Euro. Bei der Allianz liegen zwischen dem Beispielbeitrag für unter 20-Jährige und dem für die Altersgruppe 51 bis 60 ebenfalls mehr als das Dreifache. Diese Preise beziehen sich auf das Alter beim Abschluss, nicht auf eine spätere Erhöhung im laufenden Vertrag. Ob Ihr Beitrag mit den Jahren zusätzlich steigt, hängt davon ab, ob der Tarif Alterungsrückstellungen bildet. Das steht in den Tarifbedingungen und sollte vor der Unterschrift geprüft werden.

Günstige Zahnzusatzversicherung ab 50

Ab 50 verschwinden die Einstiegspreise aus der Werbung. Von den Anbietern in diesem Vergleich veröffentlicht nur die Allianz überhaupt einen Beispielbeitrag für diese Altersgruppe, 27,10 Euro für das Band 51 bis 60 Jahre. Realistisch ist ein Vielfaches des Jugendtarifs, und die Frage verschiebt sich vom Preis zur Aufnahme: In diesem Alter sind meist schon Kronen, Brücken oder gezogene Zähne im Befund, und die entscheiden über den Vertrag mehr als der Beitrag.

Wer bereits behandelte Zähne hat, sollte deshalb zuerst prüfen, welche Anbieter das akzeptieren, bevor der Beitrag verglichen wird. Wie Vorschäden im Antrag behandelt werden, steht im Beitrag zu Zahnzusatzversicherungen mit Vorschäden.

Ab 60: was noch geht

Auch mit 60 ist ein Abschluss möglich, nur ist er selten günstig, und die Staffeljahre wiegen schwerer, weil der Bedarf oft nicht mehr vier Jahre wartet. Suchen Sie deshalb zuerst nach einem Tarif ohne Gesundheitsfragen, der die Aufnahme überhaupt sichert, und dann nach einer möglichst hohen Auszahlung in den ersten beiden Jahren. Der Beitrag ist hier die dritte Frage, nicht die erste. Was sich in dieser Altersgruppe rechnet und ab wann nicht mehr, behandelt die Seite zur Zahnzusatzversicherung für Rentner.

DA Direkt: wenn die Aufnahme wichtiger ist als der Beitrag

Was Sie vor dem Abschluss prüfen sollten

Gesundheitsfragen

Fast jeder Anbieter fragt den Zahnstatus ab, meist rückblickend über mehrere Jahre. Falsche Angaben können den Versicherungsschutz kosten, auch Jahre später. Wer unsicher ist, holt sich den eigenen Befund vorher in der Praxis und beantwortet die Fragen danach. Unter den Anbietern hier verzichtet nur DA Direkt vollständig auf diese Prüfung.

Angeratene und laufende Behandlungen

Eine bereits angeratene Behandlung bekommen Sie nachträglich nicht mehr versichert. Sobald ein Zahnarzt sie empfohlen oder einen Heil- und Kostenplan erstellt hat, ist der betroffene Zahn vom Schutz ausgenommen, unabhängig davon, wie günstig der Tarif ist. Wer eine Zahnzusatzversicherung erwägt, schließt sie also vor dem nächsten Kontrolltermin ab, nicht danach.

Wartezeit

Alle fünf Tarife auf dieser Seite kommen ohne Wartezeit aus, Sie sind ab Vertragsbeginn versichert. Das gilt nicht für den gesamten Markt: HanseMerkur etwa führt EZP2, EZP3 und EZ+EZT mit sechs Monaten Wartezeit, nur EZK und EZL sind davon frei. Was der Verzicht auf die Wartezeit praktisch wert ist und wo er an Grenzen stößt, steht im Beitrag zur Zahnzusatzversicherung ohne Wartezeit.

Wechsel und Steuer

Ein Wechsel in einen besseren Tarif ist möglich, startet die Zahnstaffel beim neuen Anbieter aber in aller Regel von vorn, und das Eintrittsalter ist dann Ihr aktuelles. Wer schon drei Jahre in einem günstigen Tarif ist, verliert beim Wechsel also genau den Vorteil, für den er die mageren Jahre durchgehalten hat. Der Aufstieg innerhalb desselben Anbieters ist meist die bessere Variante. Steuerlich zählen die Beiträge zu den sonstigen Vorsorgeaufwendungen, wirken sich bei gesetzlich Versicherten aber meist nicht mehr aus.

Fazit

Für den Preiseinstieg mit sauberer Grundlage ist ottonova die beste Wahl in diesem Feld: 8,80 Euro für 24-Jährige im Tarif Zahn 70, ohne Wartezeit, ab dem fünften Jahr ohne Deckel, und als einziger Anbieter mit dem Alter, für das dieser Preis gilt. Wer mit Vorschäden oder jenseits der 50 sucht, kommt an DA Direkt kaum vorbei, weil dort die Gesundheitsfragen entfallen. Und wer weiß, dass Zahnersatz näher als vier Jahre entfernt ist, sollte die 8,70 Euro Mehrbeitrag für DFV-ZahnSchutz Exklusiv 100 einplanen: 875 Euro mehr Erstattung im ersten Jahr sind mit keinem Sparbetrag zu schlagen, den ein Basistarif liefert.

Häufige Fragen