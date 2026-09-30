Das Wichtigste in Kürze Ein Stiftzahn ist ein wurzelbehandelter Zahn, bei dem ein Stift in der Wurzel einen Aufbau hält, auf dem die neue Krone sitzt.

Sie bekommen dafür zwei Rechnungsteile, einen für den Stiftaufbau und einen für die Krone, und die Kasse zahlt für beide einen festen Zuschuss.

An einem Frontzahn kostet die einfache Kassenlösung mit Metallstift und verblendeter Krone rechnerisch 616,35 Euro, davon zahlen Sie ohne Bonusheft 246,55 Euro selbst.

Wählen Sie einen Glasfaserstift statt Metall, bleibt der Kassenzuschuss gleich hoch, und den Aufpreis tragen Sie allein.

Lassen Sie die Behandlung erst beginnen, wenn die Kasse den Kostenplan genehmigt hat; gegen den Eigenanteil am nächsten Zahnersatz hilft ein Tarif wie MAXCARE.

Unsere Empfehlung für Ihren nächsten Zahnersatz MAXCARE erstattet Zahnersatz je nach Stufe zu 75, 85 oder 100 Prozent, ohne Wartezeit. So bleibt vom Eigenanteil nach dem Kassenzuschuss weniger bei Ihnen. Beitrag berechnen

Stiftzahn heute: Stift, Aufbau und Krone

Ein Stiftzahn besteht heute aus drei Schichten: einem Stift im wurzelbehandelten Kanal, einem Aufbau, der den zerstörten Zahnstumpf ersetzt, und einer Krone darüber. Umgangssprachlich heißt das Ganze oft noch Stiftkrone. In Ihrem Kostenplan tauchen Stiftaufbau und Krone aber als getrennte Posten auf, und genau so rechnet auch die Kasse.

Nötig wird ein Stiftzahn, wenn von der natürlichen Krone so wenig übrig ist, dass eine neue Krone ohne Verankerung keinen Halt fände. Die Kasse beschreibt diesen Befund als erhaltungswürdigen Zahn mit weitgehend zerstörter Krone. Voraussetzung ist immer eine abgeschlossene Wurzelbehandlung, denn der Stift sitzt im gereinigten und gefüllten Kanal. Heilt die Entzündung an der Wurzelspitze danach nicht aus, kann vor dem Aufbau noch eine Wurzelspitzenresektion nötig werden. Für den Aufbau darauf kommen drei Varianten infrage, von denen zwei zur Regelversorgung gehören.

Aufbau Was er ist Stellung bei der Kasse Konfektionierter Stiftaufbau vorgefertigter Metallstift Regelversorgung (BEMA 18a) Gegossener Stiftaufbau im Labor gegossener Metallaufbau, eingesetzt in zwei Sitzungen Regelversorgung (BEMA 18b) Glasfaserstift oder Schraubenaufbau Stift aus Glasfaser oder eine Schraube private Mehrleistung (GOZ 2195), Zuschuss bleibt

Die Kassenlösung ist laut Festzuschuss-Richtlinie des G-BA immer ein Metallaufbau. Glasfaser bleibt trotzdem möglich, den Unterschied zahlen Sie dann selbst.

Wann ein Stiftzahn nicht mehr geht

Hält die Praxis die Wurzel nicht mehr für erhaltungswürdig, ist auch kein Stift mehr möglich. Dann wird der Zahn gezogen, und die Lücke schließt eine Brücke oder ein Implantat. Stiftzahn oder Implantat ist deshalb seltener eine freie Wahl, als es klingt: Solange Ihre eigene Wurzel trägt, ist der Stiftzahn der Weg, der sie behält.

Was kostet ein Stiftzahn?

Ein Stiftzahn an einem Frontzahn kostet in der Kassenversion rechnerisch 616,35 Euro, und die gesetzliche Kasse zahlt davon ohne Bonusheft 369,80 Euro. Wie diese Zahlen zustande kommen, erklärt der Festzuschuss.

Ein Stiftzahn zählt für die Kasse zum Zahnersatz. Grundlage ist der Befund: Für jede Diagnose am Zahn ist ein fester Euro-Betrag festgelegt, der Festzuschuss, und der gilt unabhängig davon, welche Versorgung Sie am Ende wählen.

Berechnet wird er aus der Regelversorgung, also der Standardlösung, die für diesen Befund vorgesehen ist. Ohne Bonusheft bekommen Sie 60 Prozent davon. Mit lückenlos geführtem Bonusheft steigt Ihr Zuschuss auf 70 oder 75 Prozent, wie die Verbraucherzentrale zum Zahnersatz erklärt.

Für einen Stiftzahn sind die Befunde unten relevant, und die letzte Spalte entspricht der Regelversorgung in voller Höhe. Die Beträge gelten seit dem 1. Januar 2026, als die KZBV die Festzuschussbeträge zuletzt angepasst hat.

Befund Wofür 60 % 70 % 75 % 100 % 1.1 erhaltungswürdiger Zahn, Krone weitgehend zerstört 239,03 € 278,87 € 298,79 € 398,39 € 1.3 Verblendung im sichtbaren Bereich 80,66 € 94,11 € 100,83 € 134,44 € 1.4 konfektionierter metallischer Stiftaufbau 50,11 € 58,46 € 62,64 € 83,52 € 1.5 gegossener metallischer Stiftaufbau 150,94 € 176,10 € 188,68 € 251,57 €

Quelle: KZBV-Abrechnungshilfe Festzuschüsse 2026. Den Zuschuss für die Verblendung gibt es nur zusammen mit Befund 1.1 und nur für Einzelkronen im sichtbaren Bereich: im Oberkiefer bis einschließlich der zweiten, im Unterkiefer bis einschließlich der ersten kleinen Backenzähne.

Rechenbeispiel: Frontzahn mit Metallstift und verblendeter Krone

Ein Frontzahn mit weitgehend zerstörter Krone bekommt in der Kassenversion einen konfektionierten Metallstift und eine verblendete Krone. Das ergibt die Befunde 1.1, 1.3 und 1.4, zusammen 616,35 Euro Regelversorgung. Was davon bei Ihnen bleibt, hängt nur noch von Ihrem Bonusheft ab.

Ihr Bonusheft Zuschuss der Kasse Ihr Eigenanteil ohne Bonus (60 %) 369,80 € 246,55 € mit Bonus 70 % 431,44 € 184,91 € mit Bonus 75 % 462,26 € 154,09 €

Rechnerisch heißt hier: Die tatsächliche Rechnung kann abweichen, weil die Laborkosten je nach Labor unterschiedlich ausfallen. Braucht Ihr Zahn statt des vorgefertigten einen gegossenen Aufbau, setzt die Kasse den höheren Befund 1.5 an, ohne Bonus 150,94 statt 50,11 Euro.

Mit Glasfaserstift: gleicher Zuschuss, eigene Rechnung

Entscheiden Sie sich für einen Glasfaserstift, bleibt Ihr Festzuschuss genau gleich. Das regelt § 55 SGB V: Die Kasse zahlt ihn auch bei einer aufwendigeren Versorgung, die Mehrkosten tragen Sie. Die Praxis berechnet den Glasfaserstift nach der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ), mit dem Aufbau nach GOZ 2195 zu 300 Punkten; das Stiftmaterial kommt gesondert dazu.

Nach der GOZ angesetzt, sieht das Zahnarzthonorar für Glasfaserstift, adhäsive Befestigung und Vollkrone so aus. Der 2,3-fache Satz ist der Regelwert der Gebührenordnung.

Position 2,3-fach 3,5-fach GOZ 2195, Glasfaserstift als Aufbau 38,81 € 59,05 € GOZ 2197, adhäsive Befestigung 16,82 € 25,59 € GOZ 2210, Vollkrone 217,06 € 330,31 € Zahnarzthonorar gesamt 272,69 € 414,95 €

Labor und Stiftmaterial fehlen in dieser Summe, und ihre Preise sind nicht veröffentlicht. Ihren Eigenanteil können wir deshalb nicht auf den Euro beziffern. Erst der Heil- und Kostenplan zeigt den vollständigen Betrag.

Welcher Teil privat wird, hängt davon ab, wie die Praxis Ihre Versorgung einstuft. Bei einer gleichartigen Versorgung, die die Kassenlösung nur aufwertet, rechnet sie nur die Mehrleistung privat ab. Bei einer andersartigen Versorgung wird alles privat berechnet. Den Festzuschuss bekommen Sie in beiden Fällen.

Heil- und Kostenplan: Das prüfen Sie vor der Unterschrift

Der Heil- und Kostenplan ist das Dokument, in dem Ihre Praxis Befund, geplante Versorgung und Kosten festhält, und die Kasse muss ihn genehmigen, bevor die Behandlung beginnt. Für gesetzlich Versicherte ist er kostenlos. Erst mit der Genehmigung setzt die Kasse Ihren Festzuschuss fest.

Achtung: Reichen Sie das Bonusheft mit dem Plan bei der Kasse ein. Ohne den Nachweis rechnet sie mit 60 Prozent, auch wenn Ihnen 70 oder 75 zustünden.

Was im Plan steht Worauf Sie achten Befunde Bei einem Frontzahn sollten 1.1, 1.3 und 1.4 oder 1.5 auftauchen. Fehlt 1.3, fehlt Ihnen der Zuschuss für die Verblendung. Bonus Ist der Bonus eingetragen, der Ihrem Bonusheft entspricht? Art der Versorgung Regelversorgung, gleichartig oder andersartig: Davon hängt ab, was privat berechnet wird. Private Positionen Jede GOZ-Nummer sollte mit Faktor dastehen, etwa 2195 für den Glasfaserstift. Laborkosten Fragen Sie, ob Stiftmaterial und Labor schon enthalten oder nur geschätzt sind. Eigenanteil Die Zeile, die sich zwischen zwei Praxen bewegt.

Praxistipp: Mit dem Plan in der Hand können Sie eine zweite Praxis um ein Angebot für dieselbe Versorgung bitten. Der Festzuschuss bleibt dabei gleich, weil er am Befund hängt. Was sich ändern kann, ist allein Ihr Eigenanteil, und genau diesen Betrag vergleichen Sie.

Zahnzusatzversicherungen für Stiftaufbau und Krone

Eine Zahnzusatzversicherung setzt dort an, wo der Festzuschuss aufhört: bei Ihrem Eigenanteil. Für einen Stiftzahn, der schon im Kostenplan steht, kommt ein neuer Vertrag in der Regel zu spät, weil Versicherer angeratene Behandlungen ausschließen. Die drei Tarife unten sichern den nächsten Zahnersatz ab, alle ohne Wartezeit. MAXCARE steht vorn, weil Sie dort die Stufe nach Ihrem Budget wählen. BarmeniaGothaer passt, wenn Sie Stiftzähne schwarz auf weiß in den Bedingungen sehen wollen, ottonova, wenn Sie ein einfaches Tarifschema mögen.

MAXCARE: drei Stufen für den Eigenanteil am Zahnersatz

MAXCARE erstattet Zahnersatz in drei Stufen und verlangt keine Wartezeit. Der Jahresrahmen steigt mit der Laufzeit.

Stufe Zahnersatz Rahmen im 1. Jahr Rahmen im 4. Jahr Komfort 75 % 900 € 3.600 € Premium 85 % 1.000 € 4.000 € Exklusiv 100 % 1.500 € 6.000 €

Die Sätze von MAXCARE gelten für Zahnersatz allgemein. Lassen Sie sich vor dem Abschluss schriftlich bestätigen, dass Stiftaufbau und Krone darunter fallen.

Unser Frontzahn-Beispiel liegt mit 616,35 Euro Regelversorgung unter jedem dieser Rahmen im ersten Jahr. Für einen Frontzahn mit Glasfaserstift und hochwertiger Krone würden wir Premium oder Exklusiv wählen, denn genau dort fällt der private Aufpreis an, den die Kasse nicht mitträgt.

Eigenanteil am Zahnersatz: Stufe nach Budget wählen MAXCARE erstattet Zahnersatz in Komfort, Premium und Exklusiv zu 75, 85 oder 100 Prozent, schon im ersten Jahr mit 900 bis 1.500 Euro Rahmen. Stufe wählen

BarmeniaGothaer: Mehr Zahn 80 nennt Stiftzähne ausdrücklich

Der Tarif Mehr Zahn 80 führt Stiftzähne in seinen Bedingungen ausdrücklich unter Zahnersatz auf und erstattet dort 80 Prozent. Für die reine Regelversorgung, also die Kassenlösung aus unserem Rechenbeispiel, setzt er 100 Prozent an. Eine Wartezeit gibt es nicht.

Begrenzt ist die Leistung am Anfang: 1.500 Euro im ersten Jahr, 3.000 Euro in den ersten beiden Jahren zusammen. Für einen einzelnen Stiftzahn reicht das.

Eine Bedingung sollten Sie kennen. Nehmen Sie die Vorleistung der Kasse nicht in Anspruch, zieht der Tarif 20 Prozent ab. Reichen Sie den Heil- und Kostenplan also immer zuerst bei Ihrer Kasse ein.

Stiftzahn wörtlich im Tarif genannt Mehr Zahn 80 erstattet Stiftzähne als Zahnersatz zu 80 Prozent und die Kassenlösung zu 100 Prozent, ohne Wartezeit. Tarif prüfen

ottonova: Zahn 70, 85 oder 100 ohne Wartezeit

Bei ottonova steht die Erstattung im Namen: Zahn 70, Zahn 85 und Zahn 100 erstatten Zahnersatz zu 70, 85 oder 100 Prozent, jeweils ohne Wartezeit. Für Zahn 100 sehen die Tarifbedingungen (Ausgabe 11/2023) einen Rahmen von 1.250 Euro im ersten Versicherungsjahr vor, der bis zum vierten Jahr auf 5.000 Euro steigt.

Wie bei MAXCARE gelten die Sätze für Zahnersatz allgemein; lassen Sie sich den Stiftaufbau vor dem Abschluss schriftlich bestätigen. Wollen Sie beim nächsten Stiftzahn Glasfaser und eine hochwertige Krone, würden wir mindestens Zahn 85 nehmen. Zahn 70 lohnt sich eher, wenn Sie bei der Kassenlösung bleiben.

Aufpreis über der Kassenlösung mitversichern ottonova erstattet Zahnersatz in Zahn 70, Zahn 85 und Zahn 100 zu 70, 85 oder 100 Prozent, ohne Wartezeit. Beitrag ermitteln

Glasfaser oder Metall: worauf es bei der Wahl ankommt

Glasfaser oder Metall ist beim Stiftzahn zuerst eine Kostenfrage, weil die Kasse nur den Metallaufbau als Regelversorgung kennt. Die medizinische Seite entscheidet Ihre Praxis am Zahn, und dort zählt vor allem, wie viel gesunde Substanz noch steht. Zahnärzte sprechen vom Ferrule, dem Rand aus eigener Zahnsubstanz, den die Krone umfassen kann.

Wie lange ein Stiftzahn hält, hängt ebenfalls an dieser Restsubstanz. Eine belastbare Zahl in Jahren, die Glasfaser und Metall vergleicht, haben wir in den Fachquellen nicht gefunden. Wer Ihnen eine nennt, sollte sagen können, woher sie stammt.

Fragen Sie im Gespräch, warum die Praxis für Ihren Zahn genau diesen Stift empfiehlt, wie viel eigene Substanz nach der Präparation stehen bleibt und welcher Teil der Versorgung im Plan als Mehrleistung geführt wird. Mit diesen drei Antworten können Sie einen zweiten Kostenplan sinnvoll danebenlegen.

Die zweite Rechnung ist die Krone, und dort bestimmen Material und Verblendung, wie weit Sie über der Kassenlösung landen.

Hinweis: Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information und ersetzt keine zahnärztliche Untersuchung, Diagnose oder Behandlung. Ob Ihre Wurzel noch einen Stift tragen kann, ob Metall oder Glasfaser für Ihren Zahn besser passt und welche Befunde Ihr Heil- und Kostenplan am Ende ausweist, klärt Ihre Praxis am Zahn selbst.

Häufige Fragen zum Stiftzahn

Was kostet ein Stiftzahn? Ein Stiftzahn an einem Frontzahn kostet in der Kassenversion mit Metallstift und verblendeter Krone rechnerisch 616,35 Euro. Ohne Bonusheft zahlt die gesetzliche Kasse davon 369,80 Euro, Ihr Eigenanteil liegt bei 246,55 Euro. Mit Glasfaserstift bleibt der Zuschuss gleich, die Mehrkosten zahlen Sie selbst.

Wie lange dauert die Behandlung für einen Stiftzahn? Die Dauer hängt vor allem vom Aufbau ab. Ein gegossener Stiftaufbau wird im Labor gefertigt und in zwei Sitzungen eingesetzt, danach folgt die Krone. Vorher muss die Wurzelbehandlung abgeschlossen sein, und bei Zahnersatz über die Kasse kommt die Genehmigung des Heil- und Kostenplans dazu.

Wie lange hält ein Stiftzahn? Die Haltbarkeit eines Stiftzahns hängt vor allem davon ab, wie viel gesunde Zahnsubstanz nach der Wurzelbehandlung noch vorhanden ist. In den Fachquellen, die wir ausgewertet haben, fanden wir keine belastbare Zahl in Jahren, die Glasfaser- und Metallstifte vergleicht.