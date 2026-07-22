Die meisten Formuladiäten verlangen Disziplin und eine Kur mit strengen Phasen. SlimFast geht einen anderen Weg: sechsmal am Tag essen, zwei Shakes, ein paar Snacks, eine normale Mahlzeit. Kein Fasten, kein kompletter Verzicht auf feste Nahrung. Das macht die Marke leichter durchzuhalten, kostet aber an anderer Stelle. So lässt sich das zusammenfassen: SlimFast ist die alltagstauglichste Wahl im Vergleich, aber nicht die stärkste Formel, denn der Proteingehalt fällt deutlich niedriger aus als bei der Konkurrenz.

SlimFast: Der 3-2-1-Plan erklärt

SlimFast ist eine US-Marke mit Ursprung im Unilever-Konzern und dem breitesten Sortiment im Testfeld: fertige Trinkshakes, Riegel und Pulver zum Anrühren. Die Positionierung ist Programm: einfach, machbar, lecker. Statt einer strengen Kur steht ein flexibler Tagesplan im Mittelpunkt.

Der 3-2-1-Plan teilt den Tag so auf:

3 Snacks mit jeweils höchstens 100 Kalorien

2 SlimFast-Produkte als Mahlzeitenersatz (Shake oder Riegel)

1 ausgewogene, selbst gekochte Mahlzeit mit höchstens 600 Kalorien, für Männer bis 800

Sie essen also sechsmal am Tag und ersetzen nur zwei Mahlzeiten. Das ist deutlich weniger radikal als die Turbo-Phase von Almased oder eine VLCD von Nupo und genau deshalb für viele leichter im Alltag umzusetzen.

Inhaltsstoffe und Nährwerte

Hier liegt der ehrliche Schwachpunkt. Ein SlimFast-Mahlzeitenersatz liefert rund 15,2 Gramm Protein pro Portion. Das ist im Vergleich das untere Ende: Almased kommt auf etwa 26 Gramm, Beavita auf 24, Layenberger auf 20. Dafür sind 23 Vitamine und Mineralstoffe zugesetzt, sodass der Shake als Mahlzeitenersatz die nötige Nährstoffbreite abdeckt.

Der niedrigere Proteinwert bedeutet in der Praxis: Die Sättigung hält bei manchen Menschen kürzer an, was bei einem flexiblen Sechs-Mahlzeiten-Plan aber weniger ins Gewicht fällt als bei einer strengen Kur. Wer gezielt viel Protein sucht, greift dennoch besser zu einem proteinstärkeren Shake.

SlimFast: Preis und wo Sie kaufen können

SlimFast ist breit verfügbar: bei dm, Rossmann, im Supermarkt und auf slimfast.de. Die Pulver-Dose (365 g, rund 10 Portionen) kostet ab circa 14 Euro (Stand: Juli 2026). Fertige Trinkshakes und Riegel gibt es je nach Format und Händler zu unterschiedlichen Preisen. Damit bewegt sich SlimFast im mittleren Preissegment. Die gute Verfügbarkeit im normalen Einkauf ist ein praktischer Vorteil, weil Sie nicht auf Apotheke oder Direktversand angewiesen sind.

Wirkung und Evidenz: Durchhaltbar, aber nicht die stärkste Formel

SlimFast nutzt den Mahlzeitenersatz als Wirkprinzip, das durch den EU-Health-Claim gedeckt ist: Der Ersatz von zwei Hauptmahlzeiten pro Tag trägt im Kaloriendefizit zur Gewichtsabnahme bei, der Ersatz nur einer Mahlzeit hilft, das erreichte Gewicht zu halten. Der 3-2-1-Plan setzt genau auf die erste Variante, indem er zwei Mahlzeiten ersetzt und den Rest kalorienarm hält.

SlimFast war Teil der großen Untersuchung von Stiftung Warentest, die 20 Diät-Shakes prüfte. Zu den nur zwei mit “gut” bewerteten Produkten, Optifast und Layenberger Fit+Feelgood, gehörte es nicht. Der niedrige Proteingehalt ist dabei der offen sichtbare Grund, warum SlimFast gegen proteinstärkere Konkurrenten zurückfällt. Die Stärke der Marke liegt nicht in der Bestnote, sondern in der Durchhaltbarkeit.

Alternativen, wenn Ihnen SlimFast zu locker ist

Wenn Sie mehr Protein oder eine strengere Struktur möchten, passen andere Produkte besser.

Beavita: Günstige Eigenmarke mit rund 24 Gramm Protein pro Portion, also deutlich mehr als SlimFast. Gut für preisbewusste Einsteiger, die trotzdem eine sättigende Formel wollen.

Layenberger Fit+Feelgood: Einer der beiden von Stiftung Warentest mit “gut” bewerteten Shakes. Die Wahl, wenn Testqualität zählt.

Yfood: Kein Diät-Shake, sondern eine vollwertige Trinkmahlzeit. Passt, wenn es Ihnen weniger ums strenge Abnehmen als um eine schnelle, ausgewogene Mahlzeit geht.

Wer sich nicht sechsmal am Tag um Shakes und Snacks kümmern, sondern das eigene Essverhalten von Grund auf verstehen will, ist mit einem digitalen Coaching besser bedient als mit einem Plan aus der Dose.

Noom: Coaching statt Shakeplan

Verhalten statt Shakepläne Noom setzt beim Essverhalten an, statt den Tag in sechs Portionen zu takten. Noom testen →

Erfahrungen und Bewertungen

Die Rückmeldungen zu SlimFast streuen breit, weil das Sortiment so groß ist. Auf Amazon.de bewegen sich die Bewertungen der einzelnen SlimFast-Produkte je nach Sorte meist zwischen 3,9 und 4,1 von 5 Sternen (Stand: Juli 2026); eine einheitliche Gesamtnote gibt es nicht, weil die Bewertungen pro Produkt und Sorte fragmentiert sind. Über die Portale hinweg zeichnen sich klare Themen ab.

Positiv genannt werden vor allem der Geschmack der fertigen Trinkshakes und die einfache Verfügbarkeit im Supermarkt. Der flexible Plan ohne strengen Kur-Zwang kommt bei vielen gut an, weil er sich ohne großen Umbau in den Alltag einfügt. Kritik gibt es beim niedrigen Proteingehalt und beim Einsatz von Süßstoffen. Wer eine strenge, proteinreiche Formuladiät erwartet, wird von SlimFast eher enttäuscht.

Vor- und Nachteile von SlimFast

Was für SlimFast spricht:

Flexibler 3-2-1-Plan, leicht im Alltag umzusetzen

Breitestes Sortiment aus Shakes, Riegeln und Pulver

Überall im Supermarkt, bei dm und Rossmann erhältlich

Fertige Trinkshakes schmecken vielen gut

Was gegen SlimFast spricht:

Niedriger Proteingehalt von rund 15 Gramm pro Portion

Enthält Süßstoffe, die nicht jedem zusagen

Kein Testsieger bei Stiftung Warentest

Weniger geeignet für strenge, schnelle Kuren

Für wen sich der flexible SlimFast-Plan eignet

SlimFast passt, wenn Sie eine flexible Alltagsdiät ohne strengen Kur-Zwang suchen, gern zu fertigen Trinkshakes greifen und Ihre Produkte beim normalen Einkauf mitnehmen möchten. Weniger geeignet ist die Marke, wenn Sie maximalen Proteingehalt, eine strenge Formuladiät oder die im Test bestbewertete Formel wollen.

Auch für den flexiblen Plan gelten die üblichen Regeln: nicht als alleinige Ernährung in Schwangerschaft und Stillzeit, nicht bei Essstörungen, und bei Vorerkrankungen vorab mit einem Arzt sprechen. Da nach der Diät die Rückkehr zu alten Gewohnheiten den Jo-Jo-Effekt begünstigt, hilft der flexible Ansatz von SlimFast immerhin, den Übergang sanfter zu gestalten.

SlimFast: Die Diät für alle, die dranbleiben wollen

SlimFast gewinnt kein Rennen um die stärkste Formel, und das will die Marke auch nicht. Ihr Verkaufsargument ist die Machbarkeit: sechs kleine Mahlzeiten, zwei Shakes, kein Fasten. War es die Strenge einer früheren Kur, an der Sie gescheitert sind, ist SlimFast der realistischere Weg. War es dagegen zu wenig Protein oder zu wenig Tempo, schneiden Beavita, Layenberger oder eine klassische Kur besser ab. SlimFast ist die Diät für alle, die vor allem dranbleiben wollen.

Häufig gestellte Fragen zum 3-2-1-Plan

Wie funktioniert der 3-2-1-Plan von SlimFast?

Sie essen sechsmal am Tag: drei Snacks mit je höchstens 100 Kalorien, zwei SlimFast-Produkte als Mahlzeitenersatz und eine ausgewogene Mahlzeit mit maximal 600 Kalorien, bei Männern bis 800. So entsteht ein Kaloriendefizit, ohne komplett auf feste Nahrung zu verzichten.

Wie viel Protein hat ein SlimFast-Shake?

Rund 15,2 Gramm pro Portion. Das ist im Vergleich zu Almased, Beavita oder Layenberger niedrig. Dafür sind 23 Vitamine und Mineralstoffe enthalten, damit der Shake als vollwertiger Mahlzeitenersatz funktioniert.

Ist SlimFast für eine schnelle Diät geeignet?

Weniger. SlimFast ist auf einen flexiblen, gut durchzuhaltenden Alltag ausgelegt, nicht auf schnellen Gewichtsverlust. Für eine strengere, schnellere Kur passen proteinreichere Shakes oder eine ärztlich begleitete VLCD besser.

Wo kann ich SlimFast kaufen?

SlimFast bekommen Sie bei dm, Rossmann, im Supermarkt und direkt auf slimfast.de. Die breite Verfügbarkeit im normalen Einkauf ist einer der praktischen Vorteile gegenüber Apotheken- oder Direktversand-Marken.