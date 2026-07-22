Zwei der renommiertesten Testinstitute Deutschlands haben den Layenberger-Diätshake geprüft und kommen zu gegensätzlichen Urteilen. Stiftung Warentest kürte ihn zu einem von nur zwei “guten” Shakes im gesamten Testfeld und lobte ihn als Preistipp. Öko-Test dagegen ließ ihn durchfallen. Beides gehört auf den Tisch, wenn Sie eine ehrliche Einschätzung wollen. Unser Urteil in einem Satz: Layenberger Fit+Feelgood ist der beste Preis-Leistungs-Shake der Batch, aber mit einem konkreten Vorbehalt, den Sie kennen sollten, bevor Sie kaufen.

Layenberger Fit+Feelgood: Preistipp mit Substanz

Layenberger Fit+Feelgood Slim ist eine Formuladiät der deutschen Layenberger Nutrition Group. Der Diät-Shake wird mit Wasser angerührt und ersetzt komplette Mahlzeiten. Die Marke bietet ein Weight-Loss-Paket mit allem für den Einstieg.

Der empfohlene Plan läuft über mehrere Wochen:

Woche 1 bis 3: Fünfmal täglich ein Shake, mit Wasser zubereitet, als vollständiger Mahlzeitenersatz.

Woche 4 bis 6: Zwei Mahlzeiten pro Tag durch einen Shake ersetzen, der Rest sind feste, ausgewogene Mahlzeiten.

Damit liegt Layenberger zwischen der strengen Anfangsphase einer klassischen Kur und dem lockeren Alltagsplan von SlimFast. Der große Pluspunkt zeigt sich aber weniger im Plan als beim Preis und in der Testnote.

Inhaltsstoffe und Nährwerte

Layenberger liefert rund 213 Kalorien pro Portion und etwa 20 Gramm Protein, dazu Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe. Damit ist der Shake proteinreich genug für eine gute Sättigung, ohne kalorienlastig zu sein, und ordnet sich sauber in den Bereich einer vollwertigen Mahlzeitenersatz-Portion ein.

Der eigentliche Trumpf steckt aber im Preis pro Portion: Mit rund 67 Cent gehört Layenberger zu den günstigsten Shakes im gesamten Testfeld. Dieses Verhältnis aus solider Formel und niedrigem Portionspreis ist der Grund, warum Stiftung Warentest ihn als Preistipp führt.

Layenberger Fit+Feelgood: Preis und wo Sie kaufen können

Layenberger Fit+Feelgood ist breit verfügbar: in dm, Rossmann, Apotheken und online. Mit rund 67 Cent pro Portion ist es eines der günstigsten Produkte seiner Klasse. Genau diese Kombination aus niedrigem Preis und guter Verfügbarkeit hat dem Shake bei Stiftung Warentest den Titel Preistipp eingebracht. Wer eine Formuladiät ohne großes Budget starten will, findet hier den besten Ausgangspunkt.

Wirkung und Evidenz: Warentest gut, Öko-Test durchgefallen

Hier liegt der Kern der ehrlichen Bewertung, und beide Urteile gehören nebeneinander.

Auf der einen Seite steht Stiftung Warentest: Das Institut prüfte 20 Diät-Shakes (Dezember 2025), und nur zwei erhielten die Note “gut”, Optifast von Nestlé und Layenberger Fit+Feelgood Slim. Layenberger landete auf Platz 2 und bekam zusätzlich den Titel Preistipp. Damit ist der Shake einer von nur zwei Produkten im gesamten Feld, die die Bestbewertung schafften.

Auf der anderen Seite steht Öko-Test: Am 7. Februar 2024 ließ das Magazin den Layenberger-Diätshake durchfallen. Öko-Test prüfte auf MOSH und MOAH, fand aber nur Mineralölrückstände in Form von MOSH beziehungsweise MOSH-Analogen, und zwar stark erhöht; zusätzlich wurde der Einsatz von Süßstoffen kritisiert. Diese beiden Bewertungen widersprechen sich nicht zufällig: Stiftung Warentest und Öko-Test prüfen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Warentest bewertete vor allem Nährstoffprofil, Handhabung und Preis-Leistung, Öko-Test legte den Fokus auf Schadstoffe. Für Sie heißt das: Beim Abnehmnutzen und Preis ist Layenberger top, bei der Schadstofffrage gibt es einen echten Vorbehalt. Beide Fakten zu kennen ist besser, als sich nur auf eine Bestnote zu verlassen.

Ansonsten gilt auch hier der EU-Health-Claim: Der Ersatz von zwei Hauptmahlzeiten pro Tag trägt im Kaloriendefizit zur Gewichtsabnahme bei, der Ersatz nur einer Mahlzeit hilft, das erreichte Gewicht zu halten.

Erfahrungen und Bewertungen

Layenberger sammelt viele Rückmeldungen, unter anderem auf Bewertungsportalen und in Diät-Communities. Auf Amazon.de liegt der Shake je nach Sorte bei rund 4 von 5 Sternen; das belastbarere Urteil liefern aber die professionellen Tests von Stiftung Warentest und Öko-Test. Die Themen wiederholen sich verlässlich.

Positiv genannt werden das gute Preis-Leistungs-Verhältnis, die einfache Zubereitung mit Wasser und die gute Sättigung durch Protein und Ballaststoffe. Kritisch gesehen werden der Süßstoffgeschmack, den nicht jeder mag, und, seit der Öko-Test-Veröffentlichung, die Schadstofffrage. Wer vor allem auf Preis und Testnote schaut, ist zufrieden, wer sehr sensibel auf Zusatzstoffe reagiert, sollte den Öko-Test-Befund einkalkulieren.

Vor- und Nachteile von Layenberger

Was für Layenberger spricht:

Note “gut” bei Stiftung Warentest, einer von nur zwei Testsiegern

Preistipp mit rund 67 Cent pro Portion, einer der günstigsten Shakes

Rund 20 Gramm Protein plus Ballaststoffe, gute Sättigung

Breite Verfügbarkeit in dm, Rossmann und Apotheke

Was gegen Layenberger spricht:

Öko-Test 2024 durchgefallen wegen stark erhöhter Mineralölrückstände (MOSH-Analoge)

Einsatz von Süßstoffen, kritisiert im Geschmack und von Öko-Test

Kein kliniknahes Programm wie Optifast oder Nupo

Für wen der Preistipp Layenberger die richtige Wahl ist

Layenberger passt, wenn Sie preisbewusst sind, auf eine gute Testnote achten und einen Shake ohne großes Budget suchen. Für den Einstieg in eine Formuladiät ist es aufgrund von Preis, Verfügbarkeit und Warentest-Note eine der vernünftigsten Wahlen. Weniger geeignet ist der Shake, wenn Sie sehr empfindlich gegenüber Süßstoffen sind oder den Öko-Test-Befund zu Mineralölrückständen als Ausschlusskriterium sehen.

Vor dem Kauf gehören zudem die Standardgrenzen einer Formuladiät dazu: nicht als alleinige Ernährung in Schwangerschaft und Stillzeit, nicht bei Essstörungen, und bei Vorerkrankungen vorab ärztlich abklären. Für den dauerhaften Erfolg entscheidet die Ernährung nach der Kur, sonst droht der Jo-Jo-Effekt.

Wenn der Testsieger nicht die richtige Wahl ist

Auch der Testsieger passt nicht zu jedem Ziel. Diese Alternativen lohnen den Vergleich.

Optifast: Der zweite Shake mit der Note “gut” bei Stiftung Warentest, allerdings kliniknah und medizinisch begleitet. Die Wahl, wenn Sie ein ärztlich betreutes Programm suchen.

Beavita: Ebenfalls sehr günstig und mit rund 24 Gramm Protein sogar proteinreicher. Gut, wenn Sie ein komplettes Einsteigerpaket zum kleinen Preis möchten.

Almased: Der bekannte Marktführer, teurer und im Test schlechter platziert. Sinnvoll, wenn Ihnen Markenvertrauen wichtiger ist als die Testnote.

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Layenberger Fit+Feelgood: Bester Preis, mit einem Vorbehalt

Layenberger Fit+Feelgood ist der Shake, den wir preisbewussten Einsteigern am ehesten empfehlen, und der Grund ist die seltene Kombination aus Bestnote und Kampfpreis: einer von nur zwei “guten” Shakes bei Stiftung Warentest, dazu Preistipp mit rund 67 Cent pro Portion. Der ehrliche Vorbehalt bleibt der Öko-Test-Befund von 2024 mit Mineralölrückständen. Wer diesen Punkt kennt und einordnen kann, bekommt hier das beste Preis-Leistungs-Verhältnis im Feld. Wer maximale Schadstofffreiheit über alles stellt, sollte den Befund abwägen und Alternativen prüfen.

Fragen zum Testsieger mit Vorbehalt

Ist Layenberger wirklich Testsieger bei Stiftung Warentest?

Layenberger Fit+Feelgood Slim erhielt die Note “gut” und war einer von nur zwei Shakes, die im Test von 20 Diät-Shakes diese Bestbewertung schafften. Zusätzlich wurde der Shake als Preistipp ausgezeichnet. Der zweite “gute” Shake war Optifast.

Warum ist Layenberger bei Öko-Test durchgefallen?

Öko-Test fand am 7. Februar 2024 stark erhöhte Mineralölrückstände in Form von MOSH beziehungsweise MOSH-Analogen und kritisierte den Einsatz von Süßstoffen; auf MOAH wurde ebenfalls geprüft, es war aber nicht nachweisbar. Öko-Test prüft mit anderem Schwerpunkt als Stiftung Warentest, nämlich stärker auf Schadstoffe, daher die gegensätzlichen Urteile.

Wie teuer ist Layenberger pro Portion?

Rund 67 Cent pro Portion, das ist einer der niedrigsten Werte im gesamten Testfeld. Diese günstige Preis-Leistung ist der Grund für den Preistipp bei Stiftung Warentest.

Wie viel Protein hat ein Layenberger-Shake?

Etwa 20 Gramm pro Portion, dazu Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe. Bei rund 213 Kalorien pro Portion sorgt das für eine gute Sättigung als vollwertiger Mahlzeitenersatz.