Laura Schneider – Abnehmen & Ernährungs-Expertin | RTL.de

Über Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und SEO-Expertin mit über 10 Jahren Erfahrung in der digitalen Content-Erstellung. Seit 2021 arbeitet sie als SEO-Spezialistin bei Compado und hat sich auf die Erstellung fundierter, nutzerorientierter Inhalte rund um Abnehmen, Ernährung und einen gesunden Lebensstil spezialisiert.

Gesunde Ernährung ist für Laura nicht nur ein berufliches Thema, sondern gelebter Alltag. Seit Jahren beschäftigt sie sich intensiv mit Ernährungswissenschaft – durch gezielte Weiterbildung, das Studium aktueller Forschung und die konsequente Umsetzung im eigenen Leben. Sie weiß aus eigener Erfahrung, dass nachhaltiges Abnehmen nichts mit strengen Diäten oder unrealistischen Versprechen zu tun hat – sondern mit dem richtigen Wissen und einer Ernährungsweise, die langfristig funktioniert.

Mit einem Master-Abschluss in Marketing und Advertising von der University of Leeds versteht sie außerdem, wie Abnehm-Apps und Ernährungsprodukte vermarktet werden – und kann deshalb besonders kritisch einordnen, was wirklich hält, was es verspricht.

Expertise & Schwerpunkte

Abnehm-Apps & Programme im Test Fundierte Vergleiche von Abnehm-Apps und Ernährungsprogrammen mit Fokus auf wissenschaftliche Basis, Alltagstauglichkeit und langfristige Ergebnisse. Laura analysiert Anbieter wie Noom, Reverse Health, Gymondo, GymQueen und foodspring.

Ernährungswissenschaft verständlich erklärt Von Makronährstoffen über Stoffwechsel bis zu aktuellen Ernährungstrends: Laura übersetzt komplexe wissenschaftliche Erkenntnisse in verständliche, umsetzbare Ratschläge.

Nachhaltiges Abnehmen ohne Diätstress Kein Jojo-Effekt, kein Kalorienzählen bis zur Erschöpfung: Laura setzt auf evidenzbasierte Methoden, die in den echten Alltag passen – und die sie selbst lebt.

Bewegung & Lifestyle Ratgeber zu sportlicher Aktivität, gesunden Gewohnheiten und dem richtigen Mindset – weil Abnehmen mehr ist als nur Ernährung.

Qualifikationen & Werdegang

Ausbildung

Master of Arts (MA) – Marketing and Advertising University of Leeds, Großbritannien (2013–2014) Abschluss: Merit Schwerpunkte: Konsumentenpsychologie, Kaufentscheidungsprozesse

Bachelor of Arts (BA) – Business and English Leeds Beckett University, Großbritannien (2012–2013) Abschluss: First Class Honours

Selbststudium Ernährungswissenschaft Kontinuierliche Weiterbildung durch wissenschaftliche Fachliteratur, aktuelle Ernährungsstudien und praxisorientierte Kurse – mit direkter Anwendung im eigenen Alltag.

Berufserfahrung

SEO-Spezialistin bei Compado (seit Juni 2021) Content-Erstellung für Gesundheits- und Ernährungs-Vergleichsportale, App-Tests, Keyword-Recherche, Content-Strategie

Marketing Manager bei Tierra Encantada (seit Dezember 2018) Bogotá, Kolumbien

Marketing Manager bei journi (Oktober 2016 – August 2017) Österreich

Mein Ansatz

Ich habe selbst erlebt, wie überwältigend der Markt rund ums Abnehmen sein kann: unzählige Apps, Diätpläne, Supplements und Versprechen, die selten halten, was sie versprechen. Genau deshalb nehme ich Abnehm-Programme besonders kritisch unter die Lupe – mit dem Wissen aus meinem Ernährungs-Selbststudium und dem Blick einer Marketingexpertin, die weiß, wie Produkte beworben werden.

Meine Artikel verbinden:

Wissenschaftliche Grundlage aus aktueller Ernährungsforschung

aus aktueller Ernährungsforschung Persönliche Erfahrung eines gesunden, aktiven Lebensstils

eines gesunden, aktiven Lebensstils Kritische Einordnung von Abnehm-Apps, Diätversprechen und Supplements

„Nachhaltiges Abnehmen hat kein Geheimnis – es braucht das richtige Wissen, realistische Ziele und eine Ernährungsweise, die Sie wirklich durchhalten können. Genau dabei möchte ich helfen.” — Laura Schneider

Themengebiete

Abnehm-Apps im Vergleich: Noom, Reverse Health, Gymondo & Co.

Gesund abnehmen ohne Diät: Was wirklich funktioniert

Ernährungstrends im Check: Keto, Intervallfasten, Low Carb

Abnehmen für Frauen ab 40: Stoffwechsel & Hormone verstehen

Sport und Abnehmen: Welche Kombination bringt die besten Ergebnisse?

Proteinreiche Ernährung: Warum Eiweiß beim Abnehmen hilft

Psychologie des Abnehmens: Mindset, Motivation und Gewohnheiten

Gesunde Snacks & Rezepte für die Abnehmphase

Supplements & Abnehm-Produkte: Was hilft, was ist Werbung?

Kontakt & Vernetzung

Sie haben Fragen, Feedback oder Themenvorschläge?

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/profilelauraschneider/

Hinweis zur Unabhängigkeit

Als Content-Spezialistin bei RTL.de arbeite ich unabhängig und objektiv. Bei einigen Abnehm-Apps und Anbietern handelt es sich um Partnerlinks. Eine Provision beeinflusst meine Bewertungen nicht. Meine Artikel ersetzen keine medizinische oder ernährungswissenschaftliche Beratung.