Beavita fällt im Regal der Diät-Shakes vor allem über den Preis auf. Rund 1,65 Euro pro Shake, dazu über 24 Gramm Protein pro Portion, das ist ein Verhältnis, mit dem teurere Marken kaum mithalten. Der Grund dafür ist kein Geheimnis: Beavita ist die Eigenmarke des Onlinehändlers nu3, und Eigenmarken sparen sich die Marge des Zwischenhandels. Kurz gesagt: Beavita ist die günstige Komplettpaket-Wahl mit überraschend viel Protein, aber kein Testsieger.

Die günstige Eigenmarke im Detail: So läuft die Beavita-Diät

Beavita Vitalkost ist eine Formuladiät und die Eigenmarke von nu3. Das Kernprodukt ist der Vitalkost Diät-Shake, ergänzt um die Variante Vitalkost Plus. Statt einzelner Dosen setzt die Marke auf komplette Diät-Pakete.

Angeboten werden ein 2-Wochen- und ein 4-Wochen-Paket, jeweils mit Shakes, Suppen, einem Shaker und einem Diät-Guide samt Rezepten und Kalorienberechnung. Der empfohlene Ablauf sieht so aus:

Täglich zwei Mahlzeiten durch einen Beavita-Shake ersetzen, das ergibt rund 430 Kalorien aus den Shakes.

Nach der intensiven Phase optional nur noch eine Mahlzeit pro Tag ersetzen, um das Gewicht zu halten.

Der Diät-Guide mit Rezepten ist dabei mehr als eine Beigabe: Er hilft, die dritte Mahlzeit sinnvoll zu planen, und macht das Paket zum kompletten Einstieg für Menschen, die noch keine Erfahrung mit Formuladiäten haben.

Inhaltsstoffe und Nährwerte

Beavita liefert maximal rund 207 Kalorien pro Shake und mindestens 24 Gramm Protein pro Portion. Damit gehört Beavita zu den proteinreichsten Shakes der Batch und liegt pro Portion klar über Shape World (über 20 Gramm), Layenberger (rund 20 Gramm) und SlimFast (rund 15 Gramm), etwa auf einer Höhe mit Almased. Für die Zubereitung rühren Sie 55 bis 57 Gramm Pulver in 200 bis 300 Milliliter Wasser, eine 500-Gramm-Dose reicht für rund zehn Portionen.

Der hohe Proteinwert sorgt für eine spürbare Sättigung, die bei einer Diät mit zwei ersetzten Mahlzeiten wichtig ist. Dass Beavita das zu einem der niedrigsten Portionspreise schafft, ist das eigentliche Argument der Marke.

Beavita: Preis und wo Sie kaufen können

Beavita bekommen Sie vor allem über nu3 sowie bei Apotheken-Onlineshops und Preisportalen. Der Shake kostet rund 1,65 Euro pro Portion, eine 500-Gramm-Dose entspricht etwa zehn Portionen. Damit ist Beavita eines der günstigsten Produkte im Vergleich. Die Diät-Pakete bündeln Shakes, Suppen, Shaker und Guide zu einem Komplettpreis, was den Einstieg zusätzlich vereinfacht.

Wirkung und Evidenz: Gutes Protein-Preis-Verhältnis, keine Bestnote

Beavita ist ein Mahlzeitenersatz und fällt damit unter den EU-Health-Claim: Der Ersatz von zwei Hauptmahlzeiten pro Tag trägt im Kaloriendefizit zur Gewichtsabnahme bei, der Ersatz nur einer Mahlzeit hilft, das erreichte Gewicht zu halten. Der Diätplan mit zwei ersetzten Mahlzeiten setzt genau auf die erste Variante.

Beavita war Teil der großen Untersuchung von Stiftung Warentest, die 20 Diät-Shakes prüfte. Zu den nur zwei mit “gut” bewerteten Produkten, Optifast und Layenberger Fit+Feelgood, gehörte Beavita nicht. Das ist kein Makel für einen so günstigen Shake, ordnet ihn aber realistisch ein: Beavita punktet über Protein und Preis, nicht über eine Bestnote. Wer das getestete Optimum sucht, findet es bei Layenberger, das ähnlich günstig ist.

Erfahrungen und Bewertungen

Beavita sammelt über nu3 und die Preisportale viele Rückmeldungen. Bei nu3 erreicht die Vitalkost rund 4,3 von 5 Sternen bei knapp 1.000 Bewertungen (Stand: Juli 2026). Die Themen sind über die Quellen hinweg stabil.

Besonders gelobt werden die cremigen Sorten, darunter Original, Zitrone-Joghurt, Cookies-Cream und Mango Lassi, sowie die gute Sättigung und die Alltagstauglichkeit des Pakets. Anwender schätzen, dass der Diät-Guide den Einstieg strukturiert. Kritik betrifft eher Geschmackspräferenzen bei einzelnen Sorten als grundlegende Schwächen. Für ein Produkt in dieser Preisklasse fällt das Echo überdurchschnittlich positiv aus.

Vor- und Nachteile von Beavita

Was für Beavita spricht:

Sehr günstig mit rund 1,65 Euro pro Shake

Hoher Proteingehalt von mindestens 24 Gramm pro Portion

Komplettpaket mit Shakes, Suppen, Shaker und Diät-Guide

Viele cremige Sorten, gute Alltagstauglichkeit

Was gegen Beavita spricht:

Kein Testsieger bei Stiftung Warentest

Vor allem über nu3 und Onlinehandel erhältlich, weniger im Ladengeschäft

Kein kliniknahes Programm für starkes Übergewicht

Für wen sich die günstige Eigenmarke Beavita eignet

Beavita passt, wenn Sie preisbewusst einsteigen und trotzdem viel Protein wollen, und wenn Ihnen ein komplettes Paket mit Guide und Shaker den Start erleichtert. Für Einsteiger ohne Erfahrung ist das eine der zugänglichsten Optionen. Weniger geeignet ist Beavita, wenn Sie ein Apotheken- oder Klinik-Grade-Produkt wie Optifast oder eine ärztlich begleitete VLCD wie Nupo suchen.

Auch hier gelten die Grundregeln jeder Formuladiät: nicht als alleinige Ernährung in Schwangerschaft und Stillzeit, nicht bei Essstörungen, und bei Vorerkrankungen vorab ärztlich abklären. Nach der Diät entscheidet die Ernährungsumstellung darüber, ob der Erfolg bleibt oder der Jo-Jo-Effekt zuschlägt.

Teurere Marken im Vergleich zur Eigenmarke Beavita

Beavita ist günstig, aber es gibt gute Gründe, andere Shakes zu vergleichen.

Layenberger Fit+Feelgood: Ebenfalls sehr günstig und dazu einer von nur zwei Shakes mit der Note “gut” bei Stiftung Warentest. Die Wahl, wenn Sie neben dem Preis auch die Testnote wollen.

SlimFast: Breites Sortiment aus Shakes, Riegeln und Pulver, überall bei dm und Rossmann erhältlich. Gut für einen flexiblen Alltag.

Yokebe: Eine Marken-Alternative mit Honig-Protein-Formel, wenn Sie lieber zu einem etablierten Apothekenprodukt greifen.

Wer das Geld lieber in eine dauerhafte Verhaltensänderung als in Shake-Pakete stecken möchte, findet in einem digitalen Coaching den nachhaltigeren Ansatz.

Beavita: Viel Protein für wenig Geld, ohne Testkrone

Beavita macht genau eine Sache sehr gut: viel Protein für wenig Geld, verpackt in ein Komplettpaket, das den Einstieg leicht macht. Als Eigenmarke von nu3 kann die Marke den Preis niedrig halten, ohne beim Proteingehalt zu sparen. Ein Testsieger ist Beavita nicht, aber das muss es zu diesem Preis auch nicht sein. Solange der Online-Kauf kein Hindernis ist, bekommen Sie hier viel Protein fürs Geld. Nur wer zusätzlich unbedingt die Warentest-Bestnote will, sollte zum preislich ähnlichen Layenberger greifen.

Häufige Fragen zur günstigen Eigenmarke Beavita

Wie viel kostet ein Beavita-Shake?

Rund 1,65 Euro pro Portion, eine 500-Gramm-Dose reicht für etwa zehn Shakes. Damit gehört Beavita zu den günstigsten Diät-Shakes im Vergleich, bei gleichzeitig hohem Proteingehalt.

Wie viel Protein hat Beavita Vitalkost?

Mindestens 24 Gramm Protein pro Portion bei maximal rund 207 Kalorien. Das ist einer der höchsten Proteinwerte der getesteten Marken und sorgt für eine gute Sättigung.

Ist Beavita ein Testsieger?

Nein. Beavita wurde von Stiftung Warentest mitgeprüft, gehörte aber nicht zu den zwei mit “gut” bewerteten Shakes. Der Vorteil von Beavita liegt im Preis-Protein-Verhältnis, nicht in der Testnote.

Wie läuft die Beavita-Diät ab?

Sie ersetzen täglich zwei Mahlzeiten durch einen Shake, das ergibt rund 430 Kalorien aus den Shakes, und ergänzen eine ausgewogene feste Mahlzeit. Der mitgelieferte Diät-Guide hilft bei Planung und Kalorienberechnung. Nach der intensiven Phase können Sie auf eine Ersatzmahlzeit pro Tag reduzieren.