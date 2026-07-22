Stellt man Yokebe und Almased nebeneinander, fällt zuerst auf, wie ähnlich sie sind: beide setzen auf eine Formel aus Protein und Bienenhonig, beide kommen als Kur mit Phasen, beide gibt es in der Apotheke. Wer also von einem zum anderen wechselt, tauscht weniger das Konzept als den Geschmack und den Hersteller. Genau darum dreht sich die ehrliche Frage bei Yokebe: Für wen lohnt der Umstieg, und für wen nicht? Die ehrliche Antwort: Yokebe ist eine solide, aber nicht herausragende Almased-Alternative im hinteren Mittelfeld der Diät-Shakes.

Yokebe: Die Aktiv-Kur, fast wie das Original

Yokebe ist eine Formuladiät der Naturwohl Pharma, seit 2010 auf dem Markt. Das Kernprodukt heißt Yokebe Classic Aktivkost und kommt als 500-Gramm-Dose. Der Shake kombiniert Protein mit Bienenhonig sowie Vitaminen und Mineralstoffen und ersetzt vollständige Mahlzeiten.

Die sogenannte Aktiv-Kur läuft in zwei Stufen. In der intensiven Phase ersetzen Sie mehrere Hauptmahlzeiten pro Tag durch Yokebe, um schnell in ein Kaloriendefizit zu kommen. Danach reduzieren Sie auf eine Ersatzmahlzeit pro Tag, um das Gewicht zu stabilisieren und wieder feste Mahlzeiten aufzunehmen. Das Prinzip ist damit dem von Almased sehr nah, was kein Zufall ist: Beide bedienen dieselbe Kategorie mit fast demselben Rezeptansatz.

Inhaltsstoffe und Nährwerte

Eine zubereitete Portion Yokebe liefert etwa 247 Kalorien, maximal rund 250. Der Proteingehalt ist hoch, was für eine gute Sättigung sorgt. Wie bei Almased steckt auch hier Bienenhonig in der Formel, was den Zuckergehalt etwas anhebt. Vitamine und Mineralstoffe sind zugesetzt, damit der Shake als vollwertiger Mahlzeitenersatz durchgeht.

Genau diese Honig-Protein-Basis ist Stärke und Schwäche zugleich: Sie schmeckt vielen angenehmer als reine Sojaformeln, bringt aber denselben Zuckervorbehalt mit, der auch Almased anhaftet.

Yokebe: Preis und wo Sie kaufen können

Yokebe erhalten Sie auf yokebe.de, in Apotheken und über Apotheken-Onlineshops. Eine 500-Gramm-Dose kostet ab circa 16 Euro . Ein einheitlicher offizieller Dosenpreis lässt sich nicht sauber festmachen, da er je nach Händler schwankt. Preislich liegt Yokebe damit auf Almased-Niveau und deutlich über günstigen Eigenmarken wie Beavita.

Wirkung und Evidenz: Hinteres Mittelfeld im Test

Yokebe fällt in die Kategorie der Mahlzeitenersatzprodukte, für die der EU-Health-Claim gilt: Der Ersatz von zwei Hauptmahlzeiten pro Tag trägt im Rahmen einer kalorienreduzierten Ernährung zur Gewichtsabnahme bei, der Ersatz nur einer Mahlzeit hilft dabei, das Gewicht danach zu halten. Auf dieser Grundlage ist der kurzfristige Abnehmerfolg im Kaloriendefizit belegt, so wie bei allen seriösen Formuladiäten.

Interessant wird es im direkten Testvergleich. Bei eiweisspulver-test.com landet Yokebe im hinteren Mittelfeld: solide im Geschmack, aber mit verschiedenen Proteinquellen und einem etwas hohen Zuckeranteil, die es von der Spitze fernhalten. Bei der großen Prüfung von Stiftung Warentest, die 20 Shakes untersuchte und nur zwei mit “gut” bewertete (Optifast und Layenberger Fit+Feelgood), zählte Yokebe nicht zu den Siegern. Das ist keine Abwertung, aber ein klares Signal: Wer die getestete Bestqualität sucht, findet sie woanders.

Diese Alternativen zu Yokebe lohnen sich

Weil Yokebe so nah an Almased liegt, lohnt der Blick auf Shakes mit klaren eigenen Stärken.

Almased: Der Marktführer und Klassiker. Sinnvoll, wenn Sie das bekanntere Original mit der breitesten Verfügbarkeit möchten.

Beavita: Deutlich günstiger, mit rund 1,65 Euro pro Shake und einem hohen Proteingehalt. Die Wahl für preisbewusste Einsteiger.

Layenberger Fit+Feelgood: Einer der beiden Shakes mit der Note “gut” bei Stiftung Warentest. Wer Testqualität will, ist hier besser aufgehoben als bei Yokebe.

Für alle, die keine Kur durchziehen, sondern langfristig anders essen lernen wollen, ist ein Shake ohnehin nur die halbe Miete. Ein Coaching-Ansatz setzt an der Stelle an, die über den dauerhaften Erfolg entscheidet.

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Erfahrungen und Bewertungen

Die Erfahrungsbasis von Yokebe ist kleiner als die von Almased. Auf erfahrungen.com liegen 112 echte Bewertungen vor (Stand: Mai 2026). Trotz der überschaubaren Menge zeichnet sich ein Muster ab.

Gelobt werden die Sättigung und der Geschmack, den einige angenehmer als den von Almased empfinden. Kritik gibt es beim Preis und, wie beim direkten Konkurrenten, beim Zuckergehalt durch den Honig. Wer bereits Almased kennt und den Geschmack dort nicht mochte, findet in Yokebe eine echte Alternative mit demselben Grundprinzip.

Vor- und Nachteile von Yokebe

Was für Yokebe spricht:

Hoher Proteingehalt und gute Sättigung

Klar strukturierte Aktiv-Kur mit zwei Phasen

Für viele geschmacklich angenehmer als reine Sojaformeln

Etablierter Hersteller mit Apothekenvertrieb

Was gegen Yokebe spricht:

Zuckergehalt durch Honig, wie bei Almased

In unabhängigen Tests nur hinteres Mittelfeld

Preislich auf hohem Niveau, günstige Alternativen schlagen es klar

Kleinere Erfahrungsbasis als der Marktführer

Lohnt sich der Umstieg auf Yokebe?

Yokebe passt, wenn Sie einen Almased-ähnlichen Einstieg suchen, aber einen anderen Geschmack ausprobieren möchten, oder wenn Sie bewusst zu einem deutschen Hersteller greifen wollen. Weniger geeignet ist der Shake, wenn Sie zuckerempfindlich sind, den günstigsten Preis suchen oder Wert auf die im Test bestbewertete Formel legen. In diesen Fällen sind Beavita beim Preis und Layenberger bei der Testqualität die logischeren Ziele.

Es gelten dieselben Einschränkungen wie bei jeder Formuladiät: nicht als alleinige Ernährung in Schwangerschaft und Stillzeit, nicht bei Essstörungen, und bei Vorerkrankungen vorab ärztlich abklären. Wer nach der Kur in alte Muster zurückfällt, riskiert den Jo-Jo-Effekt.

Yokebe: Eine Alternative, aber kein Grund zum Wechseln

Yokebe ist im Kern eine Almased-Alternative, kein eigenständiges Konzept. Die Formel funktioniert, die Kur ist durchdacht, und wer den Geschmack des Marktführers nicht mag, hat hier eine echte Option mit ähnlichem Ansatz. Ein zwingender Grund zum Wechsel ergibt sich daraus aber nur, wenn der Geschmack den Ausschlag gibt. Geht es um den Preis, ist Beavita die klügere Wahl, geht es um Testqualität, ist es Layenberger. Yokebe ist gut genug, aber selten die beste Antwort auf eine konkrete Frage.

Was Sie vor dem Umstieg zu Yokebe wissen sollten

Ist Yokebe besser als Almased?

Beide beruhen auf einer fast identischen Honig-Protein-Formel. Yokebe schmeckt manchen angenehmer, dafür hat sich Almased als das bekanntere Original mit dem dichteren Vertriebsnetz durchgesetzt. In unabhängigen Tests landen beide im Mittelfeld, ein klarer Qualitätssieger ist keiner von beiden.

Wie viele Kalorien hat ein Yokebe-Shake?

Eine zubereitete Portion liefert rund 247 Kalorien, maximal etwa 250. Damit liegt Yokebe im typischen Bereich einer Formuladiät-Mahlzeit und ersetzt eine vollwertige Hauptmahlzeit.

Enthält Yokebe Zucker?

Ja, durch den enthaltenen Bienenhonig hat Yokebe einen erhöhten Zuckergehalt. Das ist derselbe Kritikpunkt wie bei Almased. Wer den Zuckeranteil gering halten will, sollte zuckerfreie Shakes mit Süßstoffen vergleichen.

Für wen lohnt sich der Wechsel zu Yokebe?

Vor allem für Almased-Nutzer, denen der Geschmack des Originals nicht zusagt. Geht es Ihnen dagegen um den niedrigsten Preis oder die beste Testnote, sind Beavita oder Layenberger die passenderen Alternativen.