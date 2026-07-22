Yfood wird oft in einem Atemzug mit Almased oder SlimFast genannt, und genau da beginnt das Missverständnis. Yfood ist keine Formuladiät und kein Abnehmmittel, sondern eine vollwertige Mahlzeit zum Trinken. Ein 500-Milliliter-Drink liefert rund 500 Kalorien, also so viel wie ein richtiges Mittagessen und mehr als das Doppelte eines Diät-Shakes. Wer das weiß, trifft die richtige Entscheidung. Die kurze Antwort: Yfood ist eine hervorragende schnelle Mahlzeit für den Alltag, aber das falsche Produkt, wenn Ihr Ziel gezieltes Abnehmen ist.

Yfood als Trinkmahlzeit: Kein Diät-Shake, aber wofür dann?

Yfood ist eine Trinkmahlzeit, im Fachjargon ein Complete-Food-Produkt: eine industriell hergestellte, nährstoffvollständige Mahlzeit in flüssiger Form. Es gibt fertige Drinks in 330 und 500 Millilitern, dazu Pulver zum Anrühren und Riegel. Mit rund 37.000 Suchanfragen pro Monat ist Yfood die mit Abstand bekannteste Marke in diesem Vergleich.

Das Prinzip ist ein anderes als bei einem Diät-Shake. Ein Diät-Shake wie Almased oder Layenberger soll eine Mahlzeit ersetzen und dabei möglichst wenige Kalorien liefern, meist um die 210 bis 230 pro Portion, damit ein Kaloriendefizit entsteht. Yfood dagegen will eine vollwertige Mahlzeit ersetzen und liefert mit rund 500 Kalorien genau die Menge, die eine normale Mahlzeit hat. Es geht um Bequemlichkeit und Nährstoffbalance, nicht um Kalorienreduktion. Diesen Unterschied sollten Sie kennen, bevor Sie Yfood mit einer Diät verwechseln.

Inhaltsstoffe und Nährwerte

Ein 500-Milliliter-Drink liefert rund 500 Kalorien und etwa 30 Gramm hochwertiges Milchprotein, dazu über 26 Vitamine und Mineralstoffe sowie Ballaststoffe. Die Nährstoffzusammensetzung ist ausgewogen und deckt eine komplette Mahlzeit ab, das ist die eigentliche Stärke von Yfood.

Der Vergleich macht den Unterschied deutlich: Almased liegt bei rund 230 Kalorien pro Portion, Layenberger bei etwa 213. Yfood liefert mit 500 Kalorien mehr als das Doppelte. Für eine Mahlzeit ist das genau richtig, für eine Diät-Portion ist es zu viel. Der hohe Proteingehalt von 30 Gramm sorgt für gute Sättigung, was Yfood als ausgewogene Mahlzeit stark macht, am Diät-Charakter aber nichts ändert.

Yfood: Preis und wo Sie kaufen können

Yfood ist breit verfügbar: im Supermarkt, an Tankstellen, bei dm und Rossmann sowie online auf yfood.eu. Ein 500-Milliliter-Drink kostet rund 2 Euro pro Portion, Multipacks senken den Preis. Für eine komplette, ausgewogene Mahlzeit ist das ein fairer Preis, gerade im Vergleich zu einem gekauften Mittagessen. Als Diätprodukt gerechnet wäre es dagegen teuer, weil Sie für 500 statt 230 Kalorien zahlen.

Wirkung und Evidenz von Yfood im Überblick

Bei Yfood gibt es kein Gewichtsverlust-Versprechen, und das ist korrekt so. Yfood bewirbt sich als vollwertige Mahlzeit, nicht als Diätprodukt, und fällt damit nicht unter dieselbe Logik wie die Formuladiäten in diesem Vergleich. Der EU-Health-Claim zum Mahlzeitenersatz für die Gewichtsabnahme, auf den sich Diät-Shakes berufen, greift bei einer 500-Kalorien-Mahlzeit nicht.

Beim Abnehmen hilft Yfood nur indirekt, nämlich dann, wenn Sie damit eine noch kalorienreichere Mahlzeit ersetzen und so in ein Defizit kommen. Ersetzen Sie dagegen eine kleine Mahlzeit oder trinken Yfood zusätzlich, nehmen Sie damit eher zu. Die Nährstoffzusammensetzung ist solide, das bestätigt unter anderem ein Test des Handelsblatt. Kritik gibt es an der Verarbeitung, denn für eine Mahlzeit ist Yfood stark verarbeitet, und am Preis. Als Ersatz für gelegentliche Fast-Food-Mahlzeiten ist Yfood die gesündere Wahl, als Dauerernährung ist es nicht gedacht.

Erfahrungen und Bewertungen

Yfood hat die größte Bewertungsbasis der Batch. Auf TrustedShops liegen 5.018 Bewertungen zu Yfood vor (Stand: Juli 2026), dazu kommen ausführliche Tests von Handelsblatt, FOCUS und Fitbook. Über die Quellen hinweg zeigt sich ein konsistentes Bild.

Gelobt werden vor allem die Bequemlichkeit, der Geschmack der Drinks und die gute Sättigung durch den hohen Proteingehalt. Für Berufstätige, die keine Zeit für eine richtige Mahlzeit haben, ist Yfood ein verlässlicher Lückenfüller. Kritik betrifft den Preis bei häufigem Konsum und den Grad der Verarbeitung. Auffällig ist, dass Enttäuschungen fast immer dort entstehen, wo Menschen Yfood als Diätprodukt gekauft haben und dann nicht abnahmen, ein Missverständnis, das sich mit der richtigen Einordnung von vornherein vermeiden lässt.

Vor- und Nachteile von Yfood

Was für Yfood spricht:

Vollwertige Mahlzeit mit ausgewogener Nährstoffabdeckung

Rund 30 Gramm hochwertiges Milchprotein pro Drink

Über 26 Vitamine und Mineralstoffe plus Ballaststoffe

Überall erhältlich, ideal für unterwegs

Größte Bewertungsbasis mit über 5.000 Rückmeldungen

Was gegen Yfood spricht:

Kein Diätprodukt, 500 Kalorien pro Drink sind eine volle Mahlzeit

Relativ stark verarbeitet für eine Mahlzeit

Bei häufigem Konsum spürbarer Preis

Als Dauerernährung nicht gedacht

Für wen die Trinkmahlzeit Yfood die richtige Wahl ist

Yfood passt, wenn Sie beruflich viel unterwegs sind, oft keine Zeit für eine richtige Mahlzeit haben und eine schnelle, ausgewogene Alternative zu Fast Food suchen. Als bequeme Mahlzeit für zwischendurch ist Yfood eine der besten Optionen am Markt.

Weniger geeignet ist Yfood, wenn Ihr Ziel gezieltes Abnehmen ist. Dafür brauchen Sie ein Produkt mit deutlich weniger Kalorien pro Portion, also einen echten Diät-Shake wie Layenberger oder Almased, oder eine dauerhafte Umstellung Ihrer Essgewohnheiten. Die YMYL-Vorsicht ist bei Yfood geringer als bei einer Diät-Kur, weil es keine kalorienreduzierte Kur ist. Trotzdem gilt: Als alleinige Dauerernährung ist Yfood nicht gedacht, sondern als Ergänzung und Ersatz einzelner Mahlzeiten.

Echte Diät-Shakes statt der Trinkmahlzeit Yfood

Je nachdem, ob Sie eine bequeme Mahlzeit oder ein echtes Abnehmprodukt suchen, führen zwei ganz unterschiedliche Wege weiter.

Saturo: Der direkteste Trinkmahlzeit-Rivale, ebenfalls eine nährstoffvollständige Mahlzeit zum Trinken. Gut, wenn Sie im selben Segment vergleichen wollen.

Huel: Ein weiteres Complete-Food-Produkt, oft mit pflanzlichem Fokus. Passt, wenn Sie eine pflanzenbasierte Trinkmahlzeit bevorzugen.

Layenberger oder Almased: Wenn Ihr Ziel gezieltes Abnehmen ist, greifen Sie zu einem echten Diät-Shake mit rund 210 bis 230 Kalorien pro Portion statt zu Yfood mit 500.

Und wer eigentlich gar keine Mahlzeit ersetzen, sondern nachhaltig abnehmen will, ist mit einem Coaching grundsätzlich besser beraten als mit jedem Drink aus der Flasche.

Noom: Nachhaltig abnehmen statt Drink

Yfood: Hervorragende Mahlzeit, falsches Produkt zum Abnehmen

Yfood ist ein sehr gutes Produkt, nur eben nicht für das, wofür viele es kaufen. Als vollwertige, bequeme Mahlzeit für unterwegs ist es stark: ausgewogen, proteinreich, überall verfügbar, mit einer riesigen und überwiegend positiven Bewertungsbasis. Als Abnehmmittel funktioniert es nicht, weil ein 500-Kalorien-Drink schlicht eine volle Mahlzeit ist und kein Diät-Shake. Als schnelle, gesunde Mahlzeit funktioniert Yfood zuverlässig. Als Werkzeug für gezieltes Abnehmen dagegen nicht, dafür braucht es einen echten Diät-Shake oder eine Verhaltensänderung. Diese ehrliche Trennung erspart die häufigste Enttäuschung.

Was Sie zur Trinkmahlzeit Yfood noch wissen sollten

Kann Yfood beim Abnehmen helfen?

Nur indirekt. Yfood hilft beim Abnehmen, wenn Sie damit eine noch kalorienreichere Mahlzeit ersetzen und so ein Kaloriendefizit erreichen. Mit rund 500 Kalorien pro Drink ist Yfood aber eine volle Mahlzeit und kein Diät-Shake. Wer gezielt abnehmen will, ist mit einem echten Diät-Shake besser bedient.

Kann man Yfood jeden Tag trinken?

Als Ersatz einzelner Mahlzeiten ist Yfood auch täglich unbedenklich, weil es nährstoffvollständig ist. Als alleinige Dauerernährung ist es dagegen nicht gedacht. Eine ausgewogene Ernährung mit frischen Lebensmitteln sollte die Basis bleiben, Yfood ergänzt sie für unterwegs.

Hat Yfood viel Zucker?

Yfood ist im Verhältnis zu seinem Kaloriengehalt moderat gesüßt und deutlich zurückhaltender als viele Softdrinks. Da es als vollwertige Mahlzeit konzipiert ist, liegt der Fokus auf Protein, Fetten und komplexen Kohlenhydraten statt auf schnellem Zucker.

Ist Yfood wirklich so gut wie sein Ruf?

Als Trinkmahlzeit ja: ausgewogene Nährstoffe, rund 30 Gramm Protein, gute Sättigung und über 5.000 überwiegend positive Bewertungen sprechen dafür. Die Einschränkung ist der Verarbeitungsgrad und der Preis bei häufigem Konsum. Als Diätprodukt hingegen ist es die falsche Wahl.