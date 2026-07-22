Nupo ist der medizinischste Ansatz in diesem Vergleich, und das ist bei einer Diät kein Nebensatz. Die dänische Marke arbeitet seit über 40 Jahren mit einer Very Low Calorie Diet, also einem kompletten Mahlzeitenersatz mit sehr wenigen Kalorien, und beruft sich auf mehr als 35 klinische Studien. Das verspricht schnelle Ergebnisse, verlangt aber auch Vorsicht. Vorab so viel: Nupo hat das stärkste Evidenzargument der Batch, sinnvoll ist es aber nur mit ärztlicher Begleitung, nicht als loser Selbstversuch.

Die Nupo-VLCD im Detail: So funktioniert der komplette Mahlzeitenersatz

Nupo ist eine Formuladiät als Total Diet Replacement, also als vollständiger Ersatz aller Mahlzeiten. Verkauft wird direkt über nupo.de, es gibt rund 15 Geschmacksrichtungen sowie Starter- und Probierpakete. Anders als ein einfacher Diät-Shake, den Sie ein- bis zweimal am Tag trinken, ersetzt Nupo in der intensiven Phase den kompletten Speiseplan.

Zwei Varianten stehen zur Wahl:

VLCD (Very Low Calorie Diet): 6 Portionen pro Tag, zusammen rund 800 Kalorien, als kompletter Mahlzeitenersatz.

LCD (Low Calorie Diet): 7 Portionen pro Tag, zusammen rund 900 Kalorien, etwas weniger streng.

In beiden Fällen sind alle nötigen Nährstoffe abgedeckt, und Kalorienzählen entfällt, weil der Plan die Menge vorgibt. Ein Satz gehört bei Nupo lauter ausgesprochen als bei jedem anderen Produkt hier: Eine VLCD mit unter 800 Kalorien pro Tag gehört laut Ernährungsleitlinien in ärztliche Begleitung, besonders wenn Sie länger als drei Wochen ausschließlich auf Mahlzeitenersatz setzen.

Inhaltsstoffe und Nährwerte

Jede Nupo-Portion ist als vollständiger Mahlzeitenersatz konzipiert, mit ausgewogener Nährstoffabdeckung aus Protein, Kohlenhydraten, Fetten sowie Vitaminen und Mineralstoffen. Eine Portion (32 g Pulver) liefert rund 124 Kalorien und 12 Gramm Eiweiß, die genauen Werte unterscheiden sich je nach Sorte. Genau darin liegt der Unterschied zu einem klassischen Shake: Nicht die einzelne Portion soll eine Mahlzeit ersetzen, sondern die Summe der Tagesportionen deckt den kompletten Bedarf bei stark reduzierter Kalorienzahl. So summieren sich sechs Portionen der VLCD auf rund 800 Kalorien, sieben der milderen LCD auf rund 900.

Nupo: Preis und wo Sie kaufen können

Nupo verkauft direkt über nupo.de. Der Einstieg läuft meist über das Diet Starter Paket, das ab 29,99 Euro kostet und mit 18 Portionen auf rund 1,67 Euro pro Mahlzeit kommt. Weil der Preis pro Portion je nach Paket variiert, lohnt sich der Blick auf die aktuellen Pakete direkt beim Anbieter. Als reines Direktvertriebsprodukt ist Nupo nicht in dm oder Rossmann erhältlich.

Hier spielt Nupo seinen größten Trumpf aus. Die Marke verweist auf über 35 klinische Studien, ein Umfang, den keine andere Marke in diesem Vergleich vorweist. Es handelt sich um Herstellerangaben, aber die Datenlage zur VLCD als Kategorie ist unabhängig gut belegt: Ein kompletter Mahlzeitenersatz auf sehr niedrigem Kalorienniveau führt zu schnellem Gewichtsverlust. Auch der EU-Health-Claim greift, wonach der Ersatz von zwei Hauptmahlzeiten im Kaloriendefizit zur Gewichtsabnahme beiträgt.

Der Vergleich mit der großen Prüfung von Stiftung Warentest, die 20 Diät-Shakes untersuchte und nur Optifast und Layenberger mit “gut” bewertete, greift bei Nupo nur bedingt: Als VLCD-Programm mit komplettem Mahlzeitenersatz spielt es in einer anderen, strengeren Liga als ein einfacher Diät-Shake für ein bis zwei Mahlzeiten. Genau deshalb ist die medizinische Begleitung kein Marketing, sondern Voraussetzung.

Erfahrungen und Bewertungen

Nupo sammelt Rückmeldungen vor allem über Trustpilot und Diät-Foren. Auf Trustpilot erreicht Nupo rund 4 von 5 Sternen bei über 2.000 Bewertungen . Über die Quellen hinweg zeigen sich wiederkehrende Themen.

Positiv genannt werden der schnelle, sichtbare Erfolg und die große Sortenauswahl, die eine sehr strenge Diät erträglicher macht. Kritik gibt es an der Härte des Programms: Eine VLCD ist anstrengend, und ohne Begleitung fällt das Durchhalten schwer. Wer sich vorher ärztlich beraten lässt und den Plan als zeitlich begrenzte Maßnahme versteht, berichtet deutlich zufriedener als jemand, der auf eigene Faust eine Dauerlösung sucht.

Mildere Alternativen zur strengen Nupo-VLCD

Je nachdem, ob Sie den strengen klinischen Weg wollen oder eine mildere Variante, kommen andere Produkte in Frage.

Optifast: Der direkteste Rivale, ebenfalls ein ärztlich begleitetes, kliniknahes Programm und einer der beiden Warentest-Sieger mit der Note “gut”. Die logische Wahl, wenn Sie den medizinisch begleiteten Weg suchen.

Almased: Ein milderer, nicht ganz so radikaler Einstieg ohne VLCD-Kalorienniveau. Passt, wenn Ihnen Nupo zu streng ist.

Layenberger Fit+Feelgood: Ein günstiger Alltags-Shake für ein bis zwei ersetzte Mahlzeiten, wenn Sie keinen kompletten Mahlzeitenersatz möchten.

Kommt eine VLCD ohne ärztliche Begleitung für Sie nicht in Frage, setzt ein Coaching an einer ganz anderen Stelle an: beim Kopf statt beim Kaloriengehalt.

Vor- und Nachteile von Nupo

Was für Nupo spricht:

Stärkstes Evidenzargument der Batch mit über 35 angeführten klinischen Studien

Schneller Gewichtsverlust durch echtes VLCD-Konzept

Vollständige Nährstoffabdeckung, kein Kalorienzählen nötig

Rund 15 Geschmacksrichtungen

Was gegen Nupo spricht:

Ärztliche Begleitung ist bei einer VLCD faktisch Pflicht, nicht optional

Sehr streng und im Alltag anstrengend

Nur im Direktvertrieb, nicht im Handel erhältlich

Für lockere Alltagsdiäten ungeeignet

Für wen die strenge Nupo-Kur infrage kommt

Nupo passt, wenn Sie einen schnellen, strukturierten Start wollen und bereit sind, ihn ärztlich begleiten zu lassen, etwa bei deutlichem Übergewicht mit medizinischer Indikation. Weniger geeignet ist die Marke, wenn Sie eine lockere Alltagslösung suchen oder eine VLCD nicht ärztlich begleiten können oder wollen. In diesen Fällen sind SlimFast oder Yfood die realistischeren Wege.

Bei Nupo wiegt die YMYL-Vorsicht schwerer als bei jedem anderen Produkt hier. Eine VLCD unter 800 Kalorien pro Tag darf nur zeitlich begrenzt und idealerweise unter ärztlicher Aufsicht eingesetzt werden, insbesondere bei einem ausschließlichen Mahlzeitenersatz über mehr als drei Wochen. Nicht geeignet ist Nupo in Schwangerschaft und Stillzeit, bei Essstörungen und bei bestimmten Vorerkrankungen. Sprechen Sie den Start bitte vorher mit einem Arzt ab, das ist hier keine Formsache.

Nupo: Starkes Evidenzargument, nur mit ärztlicher Begleitung

Nupo ist die klinischste Option in diesem Vergleich und hat mit dem VLCD-Konzept und der breiten Studienbasis das stärkste inhaltliche Fundament. Genau diese Stärke ist zugleich der Grund für die klare Einschränkung: Ein so strenges Programm gehört in ärztliche Hände und nicht in einen unbegleiteten Selbstversuch. Wer diese Voraussetzung erfüllt und einen schnellen, medizinisch sinnvollen Einstieg sucht, findet in Nupo eine ernstzunehmende Wahl. Für alle anderen sind die milderen Shakes dieser Batch der bessere Startpunkt.

Was Sie vor dem Start mit Nupo klären sollten

Ist eine VLCD wie Nupo gefährlich?

Eine VLCD mit unter 800 Kalorien pro Tag ist nicht per se gefährlich, sollte aber nur zeitlich begrenzt und idealerweise ärztlich begleitet durchgeführt werden. Ohne Begleitung und bei bestimmten Vorerkrankungen ist von einer eigenständigen VLCD abzuraten.

Wie viele Kalorien hat der Nupo-Diätplan?

Die VLCD-Variante umfasst sechs Portionen pro Tag mit zusammen rund 800 Kalorien, die etwas mildere LCD-Variante sieben Portionen mit rund 900 Kalorien. In beiden Fällen sind alle nötigen Nährstoffe abgedeckt.

Wie schnell nimmt man mit Nupo ab?

Durch das sehr niedrige Kalorienniveau ist der Gewichtsverlust schneller als bei einem klassischen Shake für ein bis zwei Mahlzeiten. Wie viel genau, hängt vom Ausgangsgewicht ab. Für einen sicheren und dauerhaften Erfolg ist die ärztliche Begleitung entscheidend.

Wo kann ich Nupo kaufen?

Nupo wird direkt über nupo.de vertrieben und ist nicht in dm, Rossmann oder Apotheken erhältlich. Der Einstieg läuft meist über ein Starter- oder Probierpaket mit mehreren Sorten.