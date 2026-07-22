Almased steht seit Jahrzehnten in fast jeder deutschen Apotheke und ist für viele der erste Name, der beim Stichwort Formuladiät fällt. Genau dieser Marktführer-Status macht die ehrliche Frage schwerer, als sie sein müsste: Ist der Shake gut, weil er wirkt, oder vor allem, weil ihn alle kennen? Wir haben die Nährwerte, den Preis, die Studienlage und die reale Erfahrungslage nüchtern nebeneinandergelegt. Kurz vorweg: Almased ist ein solider, sehr proteinreicher Einstieg in die Formuladiät, aber weder der günstigste noch der bestgetestete Shake auf dem Markt.

Almased als Klassiker: Wie funktioniert die Turbo-Diät?

Almased ist eine Formuladiät, also ein Mahlzeitenersatz zur Gewichtskontrolle. Das Pulver besteht aus drei Zutaten: Sojaeiweiß, Bienenhonig und probiotischem Joghurt. Angerührt mit Wasser und zwei Teelöffeln Öl ergibt das einen sättigenden Shake, der eine komplette Mahlzeit ersetzen soll. Die Marke positioniert das Ganze als “Protein-Fasten”.

Der Ablauf folgt einem Phasenmodell:

Turbo-Phase: Alle drei Hauptmahlzeiten pro Tag werden durch Almased ersetzt.

Reduktionsphase: Zwei Mahlzeiten werden ersetzt, eine feste Mahlzeit kommt zurück.

Stabilitätsphase: Nur noch eine Mahlzeit wird ersetzt.

Lebensphase: Almased dient als gelegentlicher Ersatz zum Gewichthalten.

Die Portionsgröße richtet sich nach der Körpergröße. Die Faustformel lautet: (Körpergröße in cm minus 100) geteilt durch 2,5 ergibt die Anzahl gehäufter Teelöffel à 5 Gramm pro Portion. Wer strukturiert startet und den ersten schnellen Erfolg als Motivation braucht, findet hier ein klar durchgeplantes System.

Inhaltsstoffe und Nährwerte

Almased liefert 52,2 Gramm Protein pro 100 Gramm Pulver. Das ist ein hoher Wert, führt aber regelmäßig zu einem Missverständnis: Pro tatsächlicher Portion von rund 50 Gramm sind es etwa 26 Gramm Protein, nicht 52. Eine zubereitete Portion mit Wasser und zwei Teelöffeln Öl kommt auf ungefähr 230 Kalorien.

Der wunde Punkt liegt beim Zucker. Der Honig als Zutat sorgt für einen vergleichsweise hohen Zuckergehalt, was in unabhängigen Bewertungen immer wieder kritisiert wird. Wer auf den Zuckeranteil achtet, sollte das einkalkulieren. Sojaeiweiß bringt eine ordentliche biologische Wertigkeit mit, der probiotische Joghurt rundet die Formel ab.

Almased: Preis und wo Sie kaufen können

Almased bekommen Sie in Apotheken, bei dm, Rossmann, über Amazon und direkt auf almased.de. Eine 500-Gramm-Dose reicht für etwa zehn Portionen und kostet ab circa 19 Euro (Stand: Juli 2026). Der Sechserpack ist gegenüber der UVP rabattiert, liegt pro Dose aber bei rund 20 Euro und damit nicht unter dem günstigsten Einzelpreis. Damit liegt Almased im oberen Mittelfeld: Es ist kein Schnäppchen, aber breit verfügbar, was den Einstieg erleichtert.

Alternativen zum Marktführer Almased

Almased ist nicht die einzige sinnvolle Wahl, und je nach Ziel passt ein anderer Shake besser.

Yokebe: Fast identisches Konzept aus Honig und Protein, nur von einem anderen Hersteller. Sinnvoll, wenn Ihnen der Almased-Geschmack nicht zusagt und Sie eine sehr ähnliche Formel mit anderer Note suchen.

Layenberger Fit+Feelgood: Der Preistipp unter den beiden von Stiftung Warentest mit “gut” bewerteten Shakes. Günstiger pro Portion und im Test besser platziert. Die erste Adresse für preisbewusste, testorientierte Käufer.

Optifast oder Nupo: Der medizinische, kliniknahe Weg. Passt, wenn Sie ein ärztlich begleitetes Programm bei starkem Übergewicht suchen.

Wenn Fasten und Pulver für Sie grundsätzlich der falsche Weg sind und Sie Ihr Essverhalten lieber dauerhaft umstellen möchten, statt eine Kur durchzuziehen, lohnt ein Blick auf einen anderen Ansatz.

Noom: Abnehmen über neue Gewohnheiten

Abnehmen ohne Shake Noom arbeitet mit Psychologie und Alltagscoaching statt mit Pulver, für alle, die Gewohnheiten ändern wollen. Noom kennenlernen →

Wirkung und Evidenz: Solide Formel ohne Testkrone

Für die Kategorie der Formuladiäten gibt es eine belastbare rechtliche und wissenschaftliche Grundlage. Der von der EU zugelassene Health Claim unterscheidet dabei genau: Der Ersatz von zwei Hauptmahlzeiten pro Tag durch einen Mahlzeitenersatz trägt im Rahmen einer kalorienreduzierten Ernährung zur Gewichtsabnahme bei, der Ersatz nur einer Mahlzeit hilft, das Gewicht nach der Abnahme zu halten. Das gilt für Almased ebenso wie für seine Wettbewerber. Kurzfristiger Gewichtsverlust im Kaloriendefizit ist damit realistisch und belegt.

Almased wirbt darüber hinaus mit Effekten auf den Stoffwechsel und bei Typ-2-Diabetes und verweist auf eigene Studien. Ein Teil dieser Untersuchungen ist vom Hersteller finanziert, was die Aussagekraft einschränkt. Solche Angaben sollten Sie entsprechend einordnen.

Aufschlussreich ist der Vergleich mit dem großen Test: Stiftung Warentest prüfte 20 Diät-Shakes (Dezember 2025), und nur zwei erhielten die Note “gut”, Optifast von Nestlé und Layenberger Fit+Feelgood. Almased gehörte nicht dazu. Das entwertet den Shake nicht, ordnet ihn aber realistisch ein: als einen ordentlichen Vertreter seiner Klasse, nicht als Testsieger.

Erfahrungen und Bewertungen

Almased sammelt seit Jahren viele Rückmeldungen. Auf erfahrungen.com liegen 1.949 echte Bewertungen vor (Stand: Juni 2026). Über die verschiedenen Portale hinweg wiederholen sich dieselben Muster.

Positiv genannt werden vor allem die schnellen ersten Erfolge in der Turbo-Phase und die gute Sättigung. Wer eine klare Struktur braucht, kommt mit dem Phasenmodell gut zurecht. Kritik gibt es beim Geschmack, der von vielen als mehlig oder “chalky” beschrieben wird, beim relativ hohen Preis und beim Zuckergehalt durch den Honig. Das Bild ist damit stabil: Almased polarisiert weniger über die Wirkung als über Geschmack und Kosten.

Vor- und Nachteile von Almased

Was für Almased spricht:

Hoher Proteingehalt von rund 26 Gramm pro Portion

Klar strukturiertes Phasenmodell mit schnellem Einstiegserfolg

Sehr gute Verfügbarkeit in Apotheke, dm und Rossmann

Etablierte Marke mit großer Erfahrungsbasis

Was gegen Almased spricht:

Vergleichsweise hoher Zuckergehalt durch den Honig

Geschmack wird häufig als mehlig empfunden

Kein Testsieger bei Stiftung Warentest

Teurer als günstige Alternativen wie Layenberger oder Beavita

Passt der Klassiker Almased zu Ihnen?

Almased passt, wenn Sie einen strukturierten Einstieg in eine Formuladiät suchen, hohen Wert auf Proteingehalt legen und einen anfänglichen Motivationsschub durch schnelle Erfolge gebrauchen können. Weniger geeignet ist der Shake, wenn Sie Soja oder Honig meiden, sehr geschmacksempfindlich sind oder ein knappes Budget haben.

Wie bei jeder Formuladiät gilt: In Schwangerschaft und Stillzeit ist Almased nicht als alleinige Ernährung gedacht, und bei Essstörungen ist davon abzuraten. Wer Vorerkrankungen wie Diabetes oder eine Nierenerkrankung hat, sollte den Einsatz vorab mit einem Arzt absprechen. Und da jede Formuladiät das Risiko eines Jo-Jo-Effekts birgt, entscheidet die Ernährung nach der Kur über den langfristigen Erfolg.

Almased: Bekanntheit ist nicht gleich Bestnote

Almased ist zu Recht der bekannteste Diät-Shake im deutschen Markt, aber Bekanntheit und Bestnote sind zweierlei. Die Formel ist proteinreich, das Phasenmodell durchdacht, die Verfügbarkeit unschlagbar. Dem stehen ein hoher Zuckeranteil, ein Geschmack, der nicht jeden überzeugt, und ein Preis oberhalb der günstigen Konkurrenz gegenüber. Wer den Klassiker will und mit dem Honig-Geschmack zurechtkommt, macht wenig falsch. Wer maximale Testqualität zum kleinen Preis sucht, sollte Layenberger vergleichen.

Die wichtigsten Fragen zum Klassiker Almased

Wie schnell nimmt man mit Almased ab?

In der Turbo-Phase, in der alle drei Mahlzeiten ersetzt werden, berichten viele Anwender von schnellen ersten Erfolgen. Wie viel Sie verlieren, hängt von Ausgangsgewicht, Kaloriendefizit und Bewegung ab. Belegt ist, dass Mahlzeitenersatz im Kaloriendefizit zur Gewichtsabnahme beiträgt.

Enthält Almased viel Zucker?

Ja, durch den enthaltenen Bienenhonig hat Almased einen vergleichsweise hohen Zuckergehalt. Das ist einer der häufigsten Kritikpunkte in unabhängigen Bewertungen. Wer den Zuckeranteil niedrig halten möchte, sollte Shakes ohne Honig vergleichen.

Ist Almased besser als Yokebe?

Beide beruhen auf einer sehr ähnlichen Honig-Protein-Formel. Almased ist bekannter und breiter verfügbar, Yokebe schmeckt vielen etwas anders. In unabhängigen Tests liegen beide im Mittelfeld, keiner der zwei zählt zu den Warentest-Siegern.

Kann ich Almased dauerhaft trinken?

Almased ist als zeitlich begrenzte Kur mit Phasenmodell gedacht, nicht als dauerhafter Ersatz aller Mahlzeiten. In der Lebensphase dient der Shake nur noch als gelegentlicher Ersatz. Für den langfristigen Erfolg zählt vor allem die Ernährung nach der Diät.