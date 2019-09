Sixt Gutscheine & Rabatte

Haben Sie einen Sixt Gutschein gewählt, der aus einer bestimmten Zahlen- und Buchstabenabfolge besteht, kopieren Sie Ihren Rabattcode am besten in Ihre Zwischenablage. Das hat den Vorteil, dass Sie Ihren Gutscheincode dann direkt zur Hand haben und ihn fehlerfrei übertragen können. Fügen Sie den Sixt Gutschein dann an der entsprechenden Stelle im Shop vor der verbindlichen Reservierung ein und genießen Sie Ihren Preisvorteil!