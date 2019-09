home24 Gutscheine & Rabatte

Einen home24 Gutschein zu verwenden, geht ganz leicht. Legen Sie dafür erst einmal alle gewünschten Möbel und Accessoires in den Warenkorb. Sehen Sie sich anschließend die Produktübersicht an. Klicken Sie auf „Zur Kasse gehen“, wenn Ihre virtuelle Einkaufstour beendet ist. Im letzten Schritt können Sie den Gutscheincode nun noch in das dafür vorgesehene Eingabefeld eintippen. Verwenden Sie dafür am besten Ihre Zwischenablage, indem Sie den Gutscheincode per Copy and Paste kopieren und einfügen.