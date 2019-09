Hansa Park Gutscheine & Rabatte

Für den Ticketkauf akzeptiert der Hansa Park alle gängigen Zahlungsmittel. Dazu gehören die Zahlung mit der Kreditkarte, per Giropay, per Sofortüberweisung, per Paypal, per Paydirekt und per Überweisung. Tageskarten können Sie aber ausschließlich mit der Kreditkarte, mit Giropay oder per Sofortüberweisung bezahlen, da der Versand sofort erfolgt und damit auch der Geldeingang abgesichert werden muss.