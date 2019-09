Ernsting's family Gutscheine & Rabatte

Ernsting’s family bietet jedem Kunden kostenlos eine Jahreskarte an. Mit dieser Karte haben Sie die Chance, Ihren Einkauf bei Ernsting’s zu gewinnen und Sie nehmen regelmäßig an exklusiven Aktionen und Gewinnspielen teil. Unter allen Einkäufen mit Jahreskarte wird jeder 100. Einkauf verlost – die Chancen stehen also gut, auch selbst mal Glück zu haben. Das gilt auch für Einkäufe in der Filiale, für die Sie dann jeweils Ihre Karte vorzeigen müssen, damit der Einkauf im Lostopf landet. Die Verkäuferin wird vor Ort in der Filiale automatisch darüber informiert, dass Sie der 100. Jahreskarten-Einkauf sind. Die Jahreskarte bekommen Sie entweder vor Ort in einer Filiale oder einfach per Klick über die App. Die digitale Jahreskarte enthält einen Strichcode, den Sie einfach an der Kasse scannen lassen können. Bei Online-Bestellungen werden die Einkäufe automatisch gespeichert. Allein für den Nervenkitzel und die große Chance auf einen Gratis-Einkauf lohnt es sich, eine Jahreskarte zu holen.

Unabhängig von der Jahreskarte lohnt sich das Anlegen eines Kundenkontos von Ernsting’s. Sie brauchen dann nur einmalig Ihre Zahlungs- und Lieferinformationen zu hinterlegen und bekommen Zugriff auf Ihre Bestellhistorie. Außerdem wissen Sie dank der Sendungsverfolgung immer, wo sich Ihr Paket gerade befindet und wann Sie mit der Lieferung rechnen können. Sie erhalten einmal im Jahr eine Geburtstagsüberraschung und genießen monatliche Vorteile, die Gastbestellern verwehrt bleiben.

Garantiert sparen Sie, wenn Sie sich in den Newsletter eintragen. Sie bekommen für Ihre Eintragung einen 10%-Willkommensrabatt, der mit wenigen Ausnahmen auf das gesamte Sortiment angerechnet werden kann.

Um die Versandkosten zu sparen, gehört eine kostenlose Filial-Lieferung zum Service von Ernsting’s. Sie bestellen bequem online und lassen sich das Paket dann in die nächstgelegene Filiale liefern. Per Mail oder über die App werden Sie sofort informiert, wenn das Paket abholbereit ist.