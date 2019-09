Deutsche Bahn Gutscheine & Rabatte

Im 21. Jahrhundert kaufen Sie Ihre Fahrkarten nicht mehr am Schalter auf dem Bahnhof, sondern bequem online. Auf der Startseite geben Sie direkt die Strecke an, die Sie fahren wollen. Im Anschluss wird Ihnen eine Liste mit Verbindungen angezeigt. Über den Reiter „Zur Angebotsauswahl“ erhalten Sie eine Liste mit den für die Strecke verfügbaren Tickets und Tarifen. Sie brauchen sich dann nur noch für eines der Angebote zu entscheiden und werden automatisch in das Reservierungssystem weitergeleitet. Während des Bestellvorgangs können Sie gleich eine BahnCard kaufen und direkt ab der ersten Fahrt sparen. Sie buchen das Ticket entweder als Gast, registrieren sich neu auf der Seite oder melden sich mit Ihrem Konto an. Entscheiden Sie sich für eine Zahlungsmethode, überprüfen Sie die Buchung und bestätigen Sie die Ticketbestellung verbindlich. Vergessen Sie bitte nicht, während des Buchungsvorgangs Ihren Deutsche-Bahn Gutschein anzugeben.