Yeliz Kocs Ex Jannik Kontalis beschenkt die kleine Snow zum Geburtstag

Bei „Make Love, Fake Love“ wurde Jannik Kontalis im Sommer 2022 von Yeliz Koc unter mehreren Anwärtern als ihr Traumprinz auserwählt. Die Liebe der beiden sollte aber nicht von Dauer sein – nach einem längeren Auf und Ab gab das einstige Reality-TV-Pärchen diesen Sommer seine Trennung bekannt. Der Kontakt soll inzwischen ganz auf Eis liegen. Was jedoch bleibt sind Janniks Ersatzpapa-Gefühle für Yeliz’ Töchterchen Snow, die sie gemeinsam mit Ex Jimi Blue Ochsenknecht (31) zur Welt gebracht hat.

Angesprochen darauf, ob er Snow etwas zum zweiten Geburtstag geschenkt hat, verrät Jannik jetzt im Rahmen einer Instagram-Fragerunde: „Ja natürlich. Da kann mich auch niemand von abhalten. Ich habe das für mich gemacht und weil sie ein Teil meines Lebens war.“ Wie sehr der 27-Jährige an der Kleinen hängt, wurde bereits im März 2023 in einem RTL-Interview deutlich: „Ich liebe Snow über alles. Und es macht für mich keinen Unterschied, ob sie meine eigene Tochter ist oder nicht. Fühlt sich einfach so an, als wäre es mein eigenes Kind.“

