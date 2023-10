Yeliz Koc macht München unsicher – und das nicht allein! Yasin Mohamed ist an ihrer Seite. Die Hannoveranerin lässt sich von dem „Ex on the Beach“-Boy die Stadt zeigen, genießt mit ihm ein Lunch-Date in einem Lokal in der City und lässt zusammen mit ihm beim gemeinsamen Pizzaessen im Bett den Abend ausklingen.

Schon beim Mittagessen stellt sie fest: „Ich glaube, ich mag München.“ Und dazu teilt sie nicht etwa ein Bild der Stadt, sondern einen Schnappschuss von ihrem männlichen Gegenüber...