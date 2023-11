XL-Rosenkrieg mit Olli: Amira Pochers Körper rebelliert

„Ich habe ja die letzten Wochen leider nicht so viel gemacht. Weil ich körperlich nicht so fit“, erklärt Amira in der dritten Folge von „Liebes Leben“ (exklusiv bei Podimo) zum Thema Sport. „Wenn du ein paar Tage nichts isst, dann solltest du auch nicht trainieren. Es geht halt einfach nicht, weil du sonst Sterne siehst. Aber jetzt bin ich so langsam wieder da. Langsam aber sicher“, so die 31-Jährige im Talk mit Bruder Hima. Offenbar ist ihr der Stress der letzten Wochen auf den Magen geschlagen. „Mein Magen, ich war ja auch beim Arzt, weil der komplett übersäuert war und konnte dann nachts auch nicht schlafen - das ist schon so viel Unruhe“, schildert Amira Pocher, die sich in einer schlagzeilenträchtigen Schlammschlacht mit ihrem Ex Oliver Pocher befindet.

Video-Tipp: Nach Liebesgeständnis von Amira: Oliver Pocher tritt nach!