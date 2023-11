Lachen ist die beste Medizin! Ein Sprichwort, in dem Wahrheit steckt, denn Lachen ist tatsächlich gesund: „Weil wir damit unser Immunsystem stärken können“, erklärt Silke Jansky. „Unsere Hormone werden aktiv, und es hilft uns gut in den Tag zu starten und zu bleiben und es hilft uns auch Stress abzubauen." Deswegen wollen Silke Jansky und ihre knapp 90 ehrenamtlichen Kollegen mit dem Lachtelefon möglichst vielen Menschen ein Lächeln schenken. Denn tatsächlich lachen wir immer weniger, je älter wir werden, so die Lach-Trainerin. „Kinder lachen 400-600 Mal am Tag und wir Erwachsenen höchstens 40 Mal."

