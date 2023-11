„Die Fotos sollen ganz bewusst offiziell und seriös wirken“, erklärt der RTL-Experte. Willem-Alexander und Máxima feiern ihr zehntes Thronjubiläum, „zehn Jahre, in denen das Paar neben viel Begeisterung und Zuspruch der Menschen in den Niederlanden auch sehr deutliche und kritische Stimmen hören musste, was sich auch in aktuellen Meinungsumfragen zeigt.“ Es ist also nicht alles gold, was glänzt, wie man so schön sagt.

Umso wichtiger sei aber die Botschaft, welche die Fotoreihe ausstrahle, so Begasse: „Das Foto, das Königin Máxima keck über die Schulter in den Spiegel auf ihren (unscharfen) Mann - den König - blicken lässt, zeigt mir eines: das stehen wir gemeinsam durch, als König und Königin, als Vater und Mutter von drei Teenie-Töchtern und - noch viel, viel wichtiger - als Partner in Love.“