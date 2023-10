Wiesn-Hit 2023 – welcher Song macht dieses Jahr das Rennen? Eine Maß Bier in der Hand und gute Musik im Ohr – da bleibt niemand mehr still sitzen! Doch langsam, aber sicher neigt sich das größte Volksfest der Welt dem Ende. Und offen wäre da noch die Frage, bei welchem Song die Bierbank dieses Jahr am stärksten abhebt?

Letztes Jahr war es auf dem Oktoberfest der viel diskutierte Song „Layla“. Schafft es dieses Jahr der Italo-Pop-Klassiker: „Sarà perché ti amo“ von 1981?

Oben im Video sehen Sie, für welchen Song die Oktoberfest-Besucher stimmen und ein Kapellmeister erklärt, was einen Wiesn-Hit ausmacht. (mjä)