Die Feuerwehr findet am Sonntagabend im niedersächsischen Emden einen zerstörten und menschenleeren schwarzen Wagen ohne Nummernschilder. Er ist von der Straße abgekommen und liegt kopfüber in einem Straßengraben. „Es sieht nach einem Unfall mit Alleinbeteiligten aus“, erklärt Svenia Tammen von der Polizeiinspektion Leer/Emden im Gespräch mit RTL am Montag. Der Fahrer sei weg. Weder im Unfallwagen noch in der Umgebung findet die Feuerwehr mögliche Unfallopfer. Auch die Suche mit der Wärmebildkamera bleibt erfolglos.

