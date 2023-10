Wie in einem Horrorfilm: In Mexiko sind die Zombies los

In Mexiko streifen die Untoten durch die Stadt!

Es klingt wie ein Horrorfilm: Am Samstag (21. Oktober) bevölkern plötzlich Zombies die Straßen in Mexiko-Stadt. Blutrünstige Monster und gruselige Geister bahnen sich ihren Weg – und werden von den Menschen am Straßenrand auch noch bejubelt! Warum hier keiner die Flucht ergreift, verraten wir im Video! (dgö)