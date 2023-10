Am 27. September will Frank Vaorin aus Cuxhaven in seinem Garten Bäume zurückschneiden, als er den Halt auf seiner Leiter verliert: Aus vier Metern Höhe stürzt er auf eine rostige Zaunstange. Sie bohrt sich in den 55-Jährigen und spießt ihn förmlich auf. Die Stange dringt links neben dem After in den Körper ein und verlässt ihn unterhalb des Schlüsselbeins. Der 21-jährige Sohn ist Augenzeuge des Unfalls, er ruft direkt die Rettungskräfte. „Ich war die ganze Zeit bei Bewusstsein“, erinnert sich Frank Vorian. Der 55-Jährige bekommt mit, wie die Feuerwehr ihn mühselig aus dem Zaun schneiden muss: „Ich weiß noch, wie ich dort auf der Stange hing, mit den Füßen in der Luft. Mein Sohn hatte mir schnell etwas unter die Füße geschoben, damit die Stange nicht noch weiter rutscht.“ Mitsamt der Zaunstange fliegt ein Hubschrauber Frank Vaorin in das Klinkum Bremen-Mitte.

