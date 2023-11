Als dritter Showact trat Musik-Ikone Cher (77) mit ihrem Lied „DJ Play A Christmas Song“ auf. Sie durfte später auch wenig daneben sitzen, als Stappenbeck und Liefers „I Got You Babe“ sangen - mit ihm an der Gitarre.

In der letzten, jemals von Gottschalk präsentierten Wette, musste Julia Reichert aus München fünf von 216 Wetten aus den vergangenen Jahrzehnten anhand von farbigen Strichcodes erkennen. Aber das noch nicht genug: Sie sollte zudem die jeweils zugehörige Stadt und das Datum nennen – und lieferte ab! Von den Zuschauern wurde sie schließlich mit 32 Prozent zu Thomas Gottschalks allerletzter Wettkönigin gekrönt. Damit geht sie gewiss in die „Wetten, dass..?“-Geschichte ein.