Für die Übung der Feuerwehr haben die Feuerwehr-Kinder und ihre Eltern alte Möbel gespendet. Mitten auf einer Wiese in Loga entsteht so ein nachgebautes Kinderzimmer. Mit sicherem Abstand beobachten die Kinder gespannt, wie Ortsbrandmeister Dominik Janßen ein Stück Papier anzündet und in den vollen Mülleimer des Zimmers legt. Dann geht auch er in Deckung.

Lesen Sie auch: Kinder zündeln: 450 Strohballen vernichtet

Das Feuer breitet sich schnell aus, der Rauch in dem Nachbau wird immer mehr. „Der Rauch unter der Decke ist schon richtig dunkel, das heißt, der ist schon richtig gefährlich und auch heiß“, erklärt Janßen das Szenario. „Und ihr seht es brennt weiter und hört nicht von selber auf.“ Nach fünf Minuten steht das Kinderzimmer komplett in Flammen.