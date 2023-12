Deshalb vermeidet es Tuchel, Berichte oder Kommentare über sich und den FC Bayern zu lesen.„Ich denke mir auch: Warum soll ich eine externe Meinung über mein Team lesen? Ich kenne es selbst und bin sehr selbstkritisch mit mir“, betonte der 50-Jährige.

Und doch dringt immer etwas von dem, was in den Medien berichtet oder in digitalen Netzwerken und Kommunikationskanälen viral geht, zu ihm durch. „Natürlich kriege ich Dinge mit: Leute schicken mir Kommentare oder Schlagzeilen per WhatsApp, sind wütend“, berichtete Tuchel.

Seine Eltern stellten ihm besorgte Fragen. „Und es macht direkt etwas mit mir“, so Tuchel. „Wir müssen trainieren, meditieren, laufen, was auch immer, um es wieder aus dem System zu bekommen.“ Denn es gebe „ein Level, wo es nicht mehr gesund ist und meine mentale Gesundheit beeinflusst und das will ich nicht“.