„Es gibt aktuell einen medizinischen Notfall in Block 42, weshalb der Support eingestellt wurde“, teilt der Bundesligist am Donnerstagabend auf X (ehemals Twitter) mit. Die Frankfurt-Fanst stellen ihre zuvor lautstarke akustische Unterstützung daraufhin ein. Sanitäter eilen in die Kurve, versorgen den Fan und transporieren ihn anschließend unter dem Applaus der Anhänger ab.

RTL-Kommentator Marco Hagemann und Experte Steffen Freund bestätigen den Vorfall in der Live-Übertragung. Wenig später teilen sie mit, dass der Anghänger bei Bewusstsein und ansprechbar sei.

Auch Frankfurt gibt leichte Entwarnung: „Die Person ist ansprechbar und wurde nun abtransportiert. Wir wünschen alles alles Gute und eine schnelle Genesung!“