B. cereus vermehrt sich laut Studien in einem Temperaturbereich von 10 bis 50 Grad Celsius. Am wohlsten fühlen sich die Bakterien jedoch zwischen 30 und 40 Grad. Sporen bilden sich meist ab 20 Grad aus - also bei Zimmertemperatur. Lässt man Nudeln oder Reis nun über Nacht draußen stehen, haben die Sporen ausreichend Zeit, wachstumsfähige Bakterien zu entwickeln. Diese bilden dann krank machende Toxine. Ein kurzes Erwärmen am nächsten Tag - beispielsweise in der Mikrowelle - kann dagegen kaum etwas ausrichten.

Zu den typischen Symptomen einer Infektion mit B. cereus gehören Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Die Beschwerden treten laut BfR bereits kurze Zeit nach dem Verzehr auf und klingen in der Regel innerhalb weniger Tage von selbst wieder ab. „Todesfälle sind sehr selten“, sagt Mikrobiologe Palombo. Dafür müsse schon eine große Menge an Bakterien auf ein geschwächtes Immunsystem treffen. Ebenfalls sehr selten komme es zu schweren Krankheitsverläufen durch Leber- und Hirnschäden. Kinder, ältere und immungeschwächte Menschen haben dabei ein erhöhtes Risiko.

Lese-Tipp: So lecker kann Reste verwerten sein! Drei genial-einfache Gerichte zum Nachkochen

Da die Symptome anderen Magen-Darm-Erkrankungen ähneln und meist rasch abklingen, suchen Betroffene nur in seltenen Fällen einen Arzt auf. Daher gibt es Palombo zufolge keine genauen Zahlen darüber, wie häufig B. cereus auftritt. Das Bakterium sei allerdings nicht die häufigste Ursache für Magen-Darm-Erkrankungen. Andere Keime wie E.coli, Salmonellen und Campylobacter seien häufiger, ebenso wie virale Ursachen für Gastroerkrankungen wie das Norovirus. Dennoch sollte man sich laut Experten so gut es geht vor B. cereus schützen. Doch wie?