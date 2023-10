Eltern in einem kleinen Ort im Landkreis Cochem-Zell in Rheinland-Pfalz schlagen Alarm: Angeblich macht sich ein vorbestrafter Sexualstraftäter immer wieder an Kinder heran. Der Polizei sind die Hände gebunden, sie kann wenig unternehmen, heißt es. Was betroffene Eltern im RTL-Interview berichten – in unserem Video.