Victoria von Schweden in Frankfurt: Mein Treffen mit der Kronprinzessin!

Vielleicht war sie noch etwas müde auf der ersten Station in Frankfurt am Main bei einem schwedischen Hightech-Unternehmen, vielleicht hatten ihre Mitarbeiter:innen Victoria von Schweden aber auch ganz einfach nicht auf des freundliche Medieninteresse beim Besuch in Deutschland vorbereitet. Denn außer „Guten Tag“ und „Auf Wiedersehen“ war der Kronprinzessin kein Wort auf Deutsch zu entlocken. Schade eigentlich, machte die 46-jährige Dreifach-Mama eine wirklich königliche Figur in ihrem schwarzen, engen Kostüm, dunklen Seidenstrümpfen und schlichten High Heels. Obwohl sie perfekt deutsch spricht, was sie sicher bei ihrer Rede am Sonntag im Deutschen Bundestag unter Beweis stellen wird, sprach die künftige Königin mit den Wissenschaftlern nur englisch. Warum auch immer!