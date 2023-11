Seit 23 Jahren sind Verona (55) und Franjo Pooth (54) ein Paar, 19 davon sogar schon verheiratet. „Wir sind durch Höhen gegangen, durch Tiefen, wir haben einfach die ganze Zeit zusammengehalten“, fasst Franjo die gemeinsamen Jahre im Interview mit RTL in Düsseldorf zusammen. Und dabei geht es bei den beiden nicht nur ums Privatleben, sondern auch um die Arbeit – denn Verona und Franjo unterstützen sich auch hier gegenseitig.

Wie also bekommt man neben der Familie auch noch den Job unter einen Hut? Für viele wäre das der absolute Horror. Aber nicht für die Pooths. „Wir sind wirklich wie Topf und Deckel. Wir sind eigentlich – ist ein Riesen-Vorteil – uns immer sehr schnell einig und haben den gleichen Geschmack in vielen Dingen“, verrät Franjo weiter.

Lese-Tipp: Verona Pooth als Super-MILF – Sohn Diego war anfangs entsetzt von dem Vorhaben seiner Mutter

Doch schleichen sich nach so vielen Jahren nicht auch mal Zweifel ein? „Die Macht der Gewohnheit ist das Schlimmste, das ist so ein richtiger Feind“, gesteht Verona. Doch die beiden haben einen ganz guten Weg gefunden, diesen Feind zu besiegen. Was sie bei einer kleinen Flaute tun und warum ein Sex-Witz der 55-Jährigen jetzt tatsächlich das Liebesleben der beiden beeinflusst hat, erfahren Sie im Video.