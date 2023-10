Eigentlich steht der Begriff „Milf“ für „Mother I'd like to f*ck“ – also eine Mutter, mit der andere gerne ins Bett wollen. Verona hat den Begriff in ihrem Buch etwas umformuliert. Sie meint damit: „Die Super-Mitten-Im-Leben-Frau“. Eine Kontroverse, mit der ihr 20-Jähriger Sohn angeblich kein Problem hat, wie uns Diego in seinem jüngsten Interview noch erzählt. Dort sagt er: „Ich war ja auch bei deiner Buchvorlesung – und eigentlich muss ich sagen, fand ich ganz cool.“