Verona Pooth für immer als Bohlen-Ex abgestempelt? Selbst schuld, sagt Desirée Nick!

Die Frauen trafen sich kürzlich, um eine Folge für Desirée Nicks Podcast „Golden Gossip Girl“ aufzunehmen. Die Gastgeberin startete – wie in jeder Episode – mit einem vierminütigen, satirisch angehauchten Vorstellungsmonolog, den sie mit folgenden Worten beendete: „Mir gegenüber sitzt dem Dieter Bohlen seine Ex-Frau, die entschlossen das blaue Auge, was der ihr verpasst hat, auf Seite 1 der Bild-Zeitung zur Schau stellte ...“

Daraufhin sei Verona Pooth mit den Worten, sie müsse mal Pipi, verschwunden und habe die Aufzeichnung abgebrochen. Ein Thema, das Desirée Nick auch Tage später noch immer nicht loslässt. „Natürlich hat sich Frau Pooth im Laufe der Woche nicht geäußert und kein Statement abgegeben, weil sie mit leeren Händen dasteht. Wenn es irgendetwas geben würde, was sie mir vorwerfen könnte, hätte sie es längst ausgeschlachtet“, wettert die 67-Jährige in ihrer Instagram-Story erneut los.

Ob Verona wohl wegen der Bohlen-Anspielung so schnell die Biege gemacht hat? „Wenn man seinen eigenen Podcast ‘More Than Talking’ nennt, muss man sich nicht wundern, wenn die Erinnerung an Dieter Bohlen nie verblasst und damit auch ans blaue Auge“, lautet Desirée Nicks spitzzüngiges Fazit: „Weil sie sich ja noch heute auf dessen Erfolg beruft.“ Autsch!