Verona Pooth vs. Desirée Nick: Verhärtete Fronten nach Pipi-Podcast-Eklat

Bahnt sich da etwa der nächste Promi-Zickenkrieg an? Desirée Nick ist nach dem kurzen Gastspiel von Verona Pooth in ihrem Podcast jedenfalls not amused. Diese suchte nämlich bereits nach den ersten vier Minuten das Weite – und entschwand in Richtung Toilette. Doch ging es Verona nur ums Wasser lassen? Oder sind ihr Nicks einleitenden Worte auf den Magen geschlagen. „Mir gegenüber sitzt dem Dieter Bohlen seine Ex-Frau, die entschlossen das blaue Auge, was der ihr verpasst hat, auf Seite 1 der Bild-Zeitung zur Schau stellte ...“

Nach dem WC-Besuch kehrte Verona jedenfalls nicht mehr ans Mikro zurück, sondern soll sich laut der Nick samt Handy ins Nachbarzimmer verkrümelt haben, bevor sie sich schließlich ganz vom Acker machte.



„Ich habe das Gefühl, dass sie gemerkt hat, dass sie mir verbal nicht das Wasser reichen kann", resümiert die Nick, die mit ihrer Meinung bekanntlich nicht hinterm Berg hält. Zuletzt wetterte die Kabarettistin gegen Iris Klein und deren Playboy-Ambitionen.

