Und was steht nun in dem herzzerreißenden Brief? „Ich möchte, dass du weißt, wie sehr ich dich liebe und verehre. Du warst so unglaublich unterstützend und nett zu mir seit dem Tag, an dem wir uns kennengelernt haben, und ich könnte nicht dankbarer dafür sein.“ Und weiter: „Du bist so ein besonderer Mensch, du hattest den besten Sinn für Humor, das größte Herz, den schnellsten Verstand und die freundlichste Seele.“

Lese-Tipp: Horror-Tod des Eishockey-Stars! Familie von Adam Johnson mit schmerzhaften Worten nach Festnahme

Die Liebe zwischen Wolfe und Johnson war stark und etwas Besonderes – das machte die Verlobte mehr als deutlich: „Du hast mich so wahnsinnig glücklich gemacht.“ Sie fügte an: „Für mich warst du alles, du warst mein Zuhause, mein bester Freund, mein Resonanzboden, mein Fels, mein sicherer Hafen und die Liebe meines Lebens. Ich werde nie aufhören, an dich zu denken, dich zu vermissen und zu lieben, bis wir wieder zusammen sein können.“ Jedem Satz war ihr Schmerz anzumerken – über den größten Verlust ihres Lebens! (nlu)