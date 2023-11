Während der Live-Übertragung am Sonntag hält sich der Papst in der Kapelle seines Wohnsitzes im Vatikan auf. „Heute kann ich nicht am Fenster stehen, weil ich dieses Problem der Entzündung an der Lunge habe“, sagt das Oberhaupt der katholischen Kirche mit heiserer Stimme. Das Gebet lässt er von einem Priester vorlesen.

Der 86-Jährige wirkt erschöpft und hustet während des Gebets. Lediglich den Segen am Ende spendet er selbst. Auffällig: Als er einmal seine rechte Hand zum Gesicht führt, sieht man ein großes Pflaster und einen Infusionszugang auf seiner Hand. Erst gestern mussten überraschend alle Termine des Pontifex abgesagt werden. Begründung des Heiligen Stuhls: Er leide an einer „leichten Grippe“. Es folgt eine Untersuchung im Krankenhaus, bei der auch ein Computertomograph (CT) Aufnahmen der Lunge macht. Mit dem CT habe man aber lediglich Komplikationen ausschließen wollen.

