Die herrliche Aktion von Amon-Ra ist doppelt wert! Zum einen besorgt er seinem Team so sechs Punkte und die Führung gegen die Bears. Nach dem danach erfolgreichen Fieldgoal steht es nach zwei von vier Vierteln 14:10. Und: Zum anderen bringt er seine Mannschaft nach einem tolperstart nun in eine sehr gute Ausgangsposition. Denn die Lions haben in der zweiten Halbzeit zunächst Ballbesitz und können ihre Führung (vielleicht schon spielentscheidend) ausbauen.

Auch insgesamt liefert Amon-Ra eine ausgezeichnete Leistung – fängt alle Pässe, die in seine Richtung fliegen. Schon vor dem Zauber-Touchdown arbeitet er sich bei einem Lauf gefährlich nah an die Endzone, wird aber kurz davor noch gestoppt. Das ist nach dem Punkterfolg aber sofort vergessen!

Bruder Equanimeous liefert bislang noch nichts Zählbares, macht aber trotzdem ein gutes Spiel. Doch sein jüngerer Bruder hat die Schlagzeieln trotzdem wieder auf seiner Seite – bis jetzt! (nlu)