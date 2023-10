Unfalldrama bei Vanessa Tamkan: Ihr Schwager stirbt nach Motorradcrash

Aus der Spendenseite geht hervor, dass Vanessa Tamkans Schwager einen tödlichen Motorradunfall hatte. Nach einem Tag haben bereits viele Leute gespendet – innerhalb der ersten 24 Stunden sind bereits fast 13.000 Euro zusammen gekommen.

Doch der Aufruf von Familie Tamkan kommt nicht bei jedem gut an. In ihrer Story teilt Vanessa einen Screenshot von privaten Nachrichten, die offenbar an ihre Schwester geschickt wurden. „Welcher Familienvater, wohlgemerkt Alleinverdiener, fährt ohne Lebensversicherung Motorrad? Die Geschichte hat Lücken“, heißt es in einer der Messages. Die Person fragt sich, ob man hier „einfach was abgreifen“ will.

„In manchen Momenten sollte man wissen, wann man seine Meinung und ‘was man findet’ für sich behalten sollte“, bezieht Vanessa daraufhin Stellung: „Das Ganze ist drei Tage her. Schreibt mir schlimme Nachrichten, beleidigt mich, aber lasst verdammt nochmal meine Schwester in Ruhe.“ Auf RTL-Anfrage wollte sie sich nicht zu dem tragischen Vorfall äußern – ihr Fokus liegt jetzt vor allem auf einer Sache: ihrer Familie. (dga)