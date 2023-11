Verstreut liegen Fahrzeugteile auf dem Bahnübergang, die Front des Autos ist total zerstört!

Am Donnerstagmittag (9. November) will eine Frau einen unbeschrankten Bahnübergang in Bad Bodenteich überqueren. Erst als die 33-Jährige mit ihrem schwarzen Pkw schon halb auf den Schienen steht, sieht sie den Zug auf sich zu rauschen. Panisch legt sie den Rückwärtsgang ein – doch zum Ausweichen ist es bereits zu spät.

