Chigova, der liebevoll „Zikeeper“ genannt wurde, war am Morgen seines Todes noch in den Sozialen Medien aktiv. Auf Instagram schrieb er in seiner Story: „Jeder neue Tag ist ein Segen. Lasst alle Sorgen los und seid dankbar für alles Positive in eurem Leben.“

Chigova hinterlässt seine Frau und seine Töchter (neun und fünf Jahre alt). (nie)