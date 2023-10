Insgesamt sind 14 Rettungskräfte von Feuerwehr und Höhenrettern am Wahrzeichen der Rheinmetropole im Einsatz, wie Ulrich Laschet, Pressesprecher der Feuerwehr Köln, auf RTL-Anfrage schildert. Dabei wird deutlich: Der Einsatz ist durch die Bauweise des Doms anspruchsvoll.

„Es ist aufwendig, wenn der Patient es nicht mehr selbst herunterschafft, sondern liegend herunter transportiert werden muss. Dann werden auch die Höhenretter alarmiert“, so Laschet. Bei solchen Einsätzen entscheiden sie, was zu tun ist. Im Fall des Australiers mit Kreislaufzusammenbruch am Montag bedeutet das: Abseilen. „Über die Treppe führen sie den Patienten dann an Seilen herunter“, erklärt der Feuerwehrmann den Ablauf. Es ist ein akribisches Manöver.