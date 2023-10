Die Feuerwehr Köln hat heute den ersten E-Rettungswagen vorgestellt. Er wird in den kommenden Wochen in Betrieb genommen. Der Elektro-RTW ist vom Bund gefördert. Deshalb war auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) vor Ort. Durch den Elektromotor sei ein sanfteres Fahren möglich, so dass sich daraus auch ein unmittelbarer Nutzen für transportierte Patienten ergebe.