Von dem Täter fehlt bislang jede Spur. Jetzt sind die Ermittler auf der Suche nach Hinweisen, die zum entscheidenden Durchbruch in diesem Fall führen könnten. Dafür haben die Beamten eine Belohnung in Höhe von bis zu 10.000 Euro ausgesetzt. Wer etwas zu dem Auto sagen kann oder im Tatzeitraum etwas Entsprechendes in der Gegend rund um das Haus von Wiedemann bemerkt hat, soll sich unter der Telefonnummer 03581-468 5000 an die Mordkommission wenden – oder einfach an jede andere Polizeidienststelle. (dka)