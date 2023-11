Jetzt wird es nochmal richtig heiß auf den Stühlen.

Das „The Voice of Germany“-Halbfinale steht in den Startlöchern: Am 10. und 11. November kämpfen Tom und Bill Kaulitz (34), Ronan Keating (46), Shirin David (28) und Giovanni Zarrella (45) um ihre Talente. Wer macht das Rennen am Ende? Das haben uns die berühmten Kaulitz-Zwillinge im Interview verraten.

RTL.de ist jetzt auch bei WhatsApp – HIER direkt ausprobieren!