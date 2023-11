Sie ist noch auf der Geburtstagsparty von dem Mann, der sie wohl später umbringt!

Ein Wochenende im Mai: Ellen T. (44) ist mit Freunden in der Bremer Kneipe „Litfass“, es wird ein Geburtstag gefeiert. Später will sie mit anderen Bekannten weiterziehen. Was ihre Freunde da noch nicht wissen: Sie werden Ellen nie mehr wiedersehen – denn sie stirbt kurz danach. Getötet offenbar von dem Mann, auf dessen Party sie eben noch war.

